Die Delta-Variante breitet sich rasch in Südostasien aus, das schwache Gesundheitssystem Indonesiens droht zu kollabieren. Noch komplizierter ist der Kampf gegen das Virus in Myanmar, wo niemand der Junta vertraut.

Von Arne Perras, München

Noch im Frühjahr zählte Indonesien zu jenen Ländern, die sich als Helfer in der Pandemie hervortaten. Jakarta lieferte Tausende Sauerstoffgeräte nach Indien, als Covid-19 dort besonders schwer wütete. Nun aber ist der größte Staat in Südostasien selbst in wachsender Not und kämpft mit dem drohenden Kollaps seines Gesundheitssystems.

Die Coronazahlen in Indonesien schießen seit vier Wochen steil nach oben, Mitte Juli infizierten sich nach offiziellen Angaben mehr als 50 000 Menschen pro Tag. Die tatsächliche Zahl dürfte weit höher liegen, weil wenig getestet wird und es kaum gelingt, Kontakte nachzuverfolgen. Die täglichen Todeszahlen haben sich seit Mai fast verzehnfacht.

Alles deutet darauf hin, dass die Delta-Variante die Verhältnisse massiv verschärft, was auch andere Staaten der Region zunehmend belastet: Thailand, Vietnam und Malaysia. Besonders kompliziert ist die Lage in Myanmar geworden, wo der brutale Kampf einer Militärjunta gegen die eigene Bevölkerung nahezu alles blockiert, was für die Eindämmung des Virus dringend nötig wäre.

Experten rechnen damit, dass die heftige Welle in Indonesien Ende des Monats oder im August ihren Höhepunkt erreicht: damit liegen schwere Wochen vor dem Vielvölkerstaat mit seinen 250 Millionen Einwohnern. Sie verteilen sich auf Tausende Inseln und können kaum auf ihr Gesundheitsnetz zählen, weil es so schwach und lückenhaft ist. Auf 10 000 Bewohner kommen lediglich vier Ärzte, das ist noch deutlich weniger als etwa in Indien. In Deutschland sind es laut Weltgesundheitsorganisation zehnmal so viele.

Indonesien impfte die Jüngeren zuerst

Nur etwa sieben Prozent der Indonesier sind doppelt geimpft, ältere Menschen noch gefährdeter als anderswo, weil der Staat entschied, zuerst die Jüngeren, die ökonomisch aktiv und viel unterwegs sind, zu impfen.

Wie Berichte von der dicht bevölkerten Insel Java zeigen, strömen Kranke vielerorts in völlig überlastete Kliniken, die oft nur noch Feldbetten vor der Tür haben, wenn es überhaupt Platz gibt. Viele Leute, denen es schlecht geht, versuchen gar nicht mehr, in eine Klinik zu gelangen, sie bleiben zu Hause, leiden und sterben in den eigenen vier Wänden. Das Magazin Economist warnt: "Indonesiens Gesundheitssystem säuft ab".

"Indonesien ist bereits das Epizentrum in Asien", warnt der Epidemiologe Dicky Budiman von der australischen Grifith University. Und die Regierung? Luhut Binsar Pandjaitan, der den Kampf gegen Corona koordiniert, gab sich zunächst zuversichtlich, den Anstieg brechen zu können, ein Teillockdown auf den Inseln Java und Bali soll helfen. Luhut nannte 60 000 Infektionen pro Tag vergangene Woche noch ein "Worst-Case-Szenario"; inzwischen hat er signalisiert, dass sich sein Land auch schon auf 100 000 Infektionen pro Tag vorbereite.

Gleichzeitig wachsen Zweifel, ob die Ankündigungen der Behörden, immer mehr Betten in Krankenhäusern aufzustellen, tatsächlich die Versorgung verbessert, wenn es an intensivmedizinischer Technik, Sauerstoff und Personal mangelt. In den Slums von Jakarta macht der Satz "Werdet ja nicht krank!" die Runde; ein beschwörender Aufruf, den sich Nachbarn gegenseitig zurufen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. In den Elendsvierteln wissen alle, dass sie kaum mit Hilfe rechnen können, wenn es sie erwischt.

Seit Beginn der Pandemie verfolgte Jakarta eine zögerliche Corona-Politik; ein früherer Gesundheitsminister verstieg sich anfangs gar zu dem Satz: "Gebete haben das Virus ferngehalten." Das war 2020, als viele hofften, das Land komme glimpflich davon. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus. "Die Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt", schreibt der Mediziner Budiman in der Zeitschrift The Conversation.

Budiman rechnet auf dem Höhepunkt mit 200 000 Infektionen täglich, im schlimmsten Fall mit 400 000, wenn die Beschränkungen nicht greifen sollten. Der reiche Stadtstaat Singapur hat erklärt, er werde nun regelmäßig Sauerstoff ins Nachbarland liefern, 500 Tonnen bis August sollen es werden.

Für den Präsidenten Joko Widodo ist dies die schwerste Krise, seitdem er die junge Demokratie regiert, seine Corona-Bilanz wird maßgeblich darüber entscheiden, ob ihn die Indonesier später als erfolgreichen oder doch gescheiterten Staatschef in Erinnerung behalten. Eigentlich wollte er sein Image als Organisator des Aufbruchs durch neue Straßen, Brücken und eine neue Hauptstadt in Kalimantan zementieren, doch die Pandemie lenkt davon ab, und sie drückt Millionen erneut unter die Armutsgrenze.

Myanmar könnte ein Superspreader-Staat werden

Nordwestlich von Indonesien, auf dem Festland, liegt ein weiterer Vielvölkerstaat, dem Covid-19 schwer zusetzt: Myanmar. Während in Jakarta eine demokratisch gewählte Führung regiert, herrscht in Naypyidaw eine brutale Militärjunta. Das hat auch verheerende Nebenwirkungen für den Kampf gegen Covid-19.

UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews warnt vor dem Risiko, dass Myanmar zu einem "Covid-19-Superspreader-Staat" werden könnte und fordert umgehende Hilfe für das Land. Offiziell liegen die Infektionszahlen bei überschaubaren 5000 Fällen täglich, doch das ist trügerisch. Man muss davon ausgehen, dass die Zahl nur einen sehr kleinen Ausschnitt dokumentiert, weil so wenig im Land getestet wird und weil Zahlen der Junta kaum zu trauen ist.

In einem Editorial des Online-Magazins Myanmar Now heißt es, dass Covid "jeden Winkel des Landes erreicht" habe und dass in "dysfunktionalen Hospitälern" ein "erheblicher Sauerstoffmangel" herrsche. Weil Hunderttausende vor der Gewalt der Generäle flohen, ist es schwer für sie, medizinische Hilfe zu bekommen und sich vor dem Virus zu schützen.

Außerdem sind unter jenen, die sich gegen die Gewaltherrschaft stemmen, viele, die früher im Gesundheitssektor arbeiteten. Sie wollen sich den Generälen nicht beugen, halten sich fern, weshalb das staatliche Gesundheitsnetz seit dem Putsch noch weitaus schwächer ist als zuvor. Angesichts des Junta-Terrors, der jedes Vertrauen in die herrschenden Kräfte zerstört hat, ist völlig unklar, wie Myanmar sein wachsendes Covid-Problem in den Griff bekommen soll.