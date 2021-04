Von Philipp Saul

News zum Coronavirus

Bayern hebt Priorisierung bei Astra Zeneca auf. Der Impfstoff kann nun in den Arztpraxen nach ausführlicher Beratung auch an unter 60-Jährige verimpft werden. Das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten solle genutzt werden, "denn jede Dosis Impfstoff muss möglichst rasch verimpft werden", betont Gesundheitsminister Holetschek. Zuvor hatten bereits Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die gleiche Entscheidung getroffen. Zum Artikel

RKI registriert 29 518 Corona-Neuinfektionen. In der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen könnten Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen vom Vortag enthalten sein. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet zudem 293 Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 161,1. Der Weltärztepräsident verteidigt die Bundesnotbremse. An diesem Donnerstag soll der Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Zum Artikel

SPD-Abgeordneter will gegen Bundesnotbremse klagen. Florian Post kündigt an, Verfassungsbeschwerde gegen die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes einzureichen. Er spricht von einem "massiven Eingriff in die Grundrechte", etwa bei der Ausgangssperre. Der Abgeordnete aus München stellt sich damit gegen seine eigene Fraktion in Berlin. Auch die FDP will in Karlsruhe klagen. Zum Artikel

Was wichtig ist

Scholz tritt vor Wirecard-Untersuchungsausschuss. An diesem Donnerstag muss Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz im Bundestag zur Wirecard-Affäre aussagen. Es geht um die Verantwortung für die Kontrolleure in dem Bilanzskandal. Am Mittwoch hat bereits seine Parteifreundin, Justizministerin Lambrecht, erklärt, sie sei zu einer schärferen Aufsicht nicht befugt gewesen. Zum Artikel

Millionen Mieter müssen sich bald selbst ums Fernsehen kümmern. Bislang dürfen Vermieter die Kosten für einen TV-Anschluss umlegen. Damit soll künftig Schluss sein, so will es der Bundestag an diesem Donnerstag entscheiden. Das bedeutet, dass dann etwa zwölf Millionen Haushalte in Deutschland individuelle Verträge abschließen müssen. Zum Artikel

Proteste für Nawalny und gegen Putin in Russland. Die Behörden hatten vor der Teilnahme gewarnt, trotzdem kommen unerwartet viele Demonstranten, vermutlich Zehntausende. "Russland ohne Putin", tönt es in Moskau durch die Fußgängerzone. Die Menschen fordern Hilfe für den inhaftierten Oppositionellen Nawalny, der noch immer im Hungerstreik ist. Landesweit zählt eine Bürgerrechtsorganisation etwa 1500 Festnahmen, die meisten davon in Sankt Petersburg. Zum Artikel

Bremen kassiert sechste Niederlage in Serie. Plötzlich ist Werder wieder mitten im Abstiegskampf: Beim 0:1 gegen flinke Mainzer wirkt Werder arg verwundbar. Wolfsburg ist auf Champions-League-Kurs. Gladbach vergibt trotz Zwei-Tore-Führung spektakulär den Sieg in Hoffenheim. Zum Artikel

Bester Dinge

Bummelndes Biest. In Horrorfilmen tritt der Tyrannosaurus Rex stets als rasende Bestie auf. Dabei war er, das haben Forscher jetzt berechnet, wohl eher eine lahme Ente. Zum Artikel