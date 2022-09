Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Scholz und Merz treffen im Bundestag aufeinander. Bei der Generaldebatte könnte es ruppig werden. Der Oppositionschef fühlt sich seit Monaten vom Kanzler übergangen. In der Union wird das Verhältnis zur SPD als extrem angespannt beschrieben. Bereits vor der Sitzung teilt Merz kräftig aus. Man müsse sich langsam die Frage stellen, ob Scholz dem Amt des Bundeskanzlers noch gewachsen sei. Zum Artikel (SZ Plus)

Dokumente zu Atomwaffen eines anderen Staates bei Trump gefunden. Die Washington Post berichtet, dass Ermittler streng geheimes Material beschlagnahmt haben sollen, zu dem normalerweise selbst in der US-Regierung nur wenige Menschen Zugang haben. Um welchen Staat es sich handelte, war zunächst unklar. Zum Artikel

Der Aufstand bei den Grünen bleibt aus. Reservebetrieb zweier Atommeiler ja, Ausstieg vom Ausstieg nein - dieser Kompromiss von Wirtschaftsminister Habeck sorgt in der Partei für Erleichterung. Dennoch setzt die Parteizentrale eine Reihe von Konferenzen an, um Bedenken der Basis auszuräumen. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesregierung schenkt Ärztevereinigung Millionen. Für die Abrechnungen der Corona-Schnelltests bekommen die Organisationen der Kassenärzte offenbar weit mehr Mittel, als sie benötigen. Betrugsfälle werden nach wie vor kaum aufgeklärt. Zum Artikel (SZ Plus)

Truss nennt drei Prioritäten für ihre Regierung. Die neue britische Premierministerin ernennt ein Kabinett mit vielen Vertrauten. In ihrer ersten Rede nach Amtsantritt kündigt sie an, sie wolle das Wirtschaftswachstum mit Steuersenkungen ankurbeln, die steigenden Energiekosten senken und das Gesundheitssystem verbessern. Truss übernimmt ein durch Brexit, Pandemie und Energiekrise angeschlagenes Land. Es wird erwartet, dass sie bereits am Donnerstag ein Entlastungspaket vorstellt, um die massiv steigenden Energiekosten abzufedern. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsschutz beobachtet jetzt die gesamte AfD in Bayern. Die Behörde will aufklären, inwieweit "Bestrebungen vorliegen, die den Kernbestand des Grundgesetzes zu beeinträchtigen oder zu beseitigen versuchen". Erlaubt ist nun etwa auch das Abhören von Telefonen oder der Einsatz von V-Leuten. Zum Artikel

Rummenigge: "Seit Neymar schüttele ich nicht mehr den Kopf." Zum Champions-League-Auftakt des FC Bayern in Mailand spricht Karl-Heinz Rummenigge über die Finanzen in Europas Fußball, seinen Rückzug als Vorstandschef und die prägende Zeit bei Inter, seit der er keine weißen Socken mehr trägt. Zum Interview (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

IAEA-Bericht sieht Sicherheit in Saporischschja schwer gefährdet. Die Atomenergiebehörde legt nach ihrem Besuch einen Bericht über die Lage im Atomkraftwerk vor. Sie fordert eine entmilitarisierte Zone - und ein sofortiges Ende des Beschusses. Doch der hört nicht auf. Zum Artikel

Baltische Staaten warnen Deutschen vor einem Einknicken gegenüber Russland. Lettlands Regierungschef Karins sagt, es sei "brandgefährlich", wegen der Energiekrise Putin nachzugeben. Auch Estlands Ministerpräsidentin Kallas ruft die Deutschen dazu auf, weiter mit der Ukraine solidarisch zu bleiben. Ungarns Präsident Orban droht derweil, eine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland zu blockieren. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Wonder-Wauwau. Was tun, wenn die Liebe erlischt, das Liebestattoo aber unauslöschlich ist? Sylvester Stallone hat das Bildnis seiner Ex-Frau auf dem Bizeps kreativ umgestalten lassen. Zum Artikel