Schon einen Tag vor der geplanten Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny am Freitag hat sich die Polizei in Moskau in Stellung gebracht. Rund um den Borissow-Friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt wurden am Donnerstag Polizeipatrouillen gesichtet. Unabhängigen Medien zufolge kontrollierten die Beamten auch die Ausweise und Taschen von Passanten. Zudem wurden zahlreiche Absperrgitter zum Friedhofsgelände gebracht.