Von Matthias Kolb, Brüssel, und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Nato-Staaten haben bei ihrem Sondergipfel in Brüssel am Donnerstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich davor gewarnt, bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine chemische oder biologische Waffen einzusetzen. Dies werde "schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen", heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der 30 Mitgliedstaaten des westlichen Verteidigungsbündnisses.

Die G-7-Staaten schlossen sich dem bei ihrem eigenen Gipfel an, der auf Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz einberufen worden war. In ihrer gemeinsamen Erklärung am frühen Abend hieß es, die gegen Russland verhängten Sanktionen würden bei Bedarf ausgeweitet. So wollen die Staaten jede Transaktion mit Gold für Russland deutlich erschweren, wie ein hoher US-Regierungsvertreter am Donnerstag ankündigte.

Scharfe Kritik äußerten die G 7 an russischen Angriffen auf Anlagen wie das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl. Die G 7 sagten auch zu, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Sie betonten, dass sich alle Maßnahmen nicht gegen die russische Bevölkerung richteten. "Die Bevölkerung Russlands soll wissen, dass wir keinen Groll gegen sie hegen."

Bundeskanzler Scholz sagte nach dem Treffen der G7, Deutschland werde sein ganzes wirtschaftliches Gewicht dafür einsetzen, zu einem Kriegsende beizutragen. Zugleich sagte er weitere Waffenlieferungen der westlichen Partner zu. Russland rief er dazu auf, alle seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und Waffenstillstand zu ermöglichen. "Das ist notwendig, um eine tragfähige diplomatische Lösung des Konflikts zu ermöglichen." Ein Zahlung von russischem Gas und Öl in Rubel wies Scholz zurück. Die Verträge sähen eine Bezahlung in Euro oder Dollar vor. Die EU habe sich aber bewusst entschieden, derzeit kein Embargo gegen russische Energielieferungen zu verhängen.

US-Präsident Joe Biden war nach Europa gereist, um die Geschlossenheit der transatlantischen Allianz gegenüber Russland zu demonstrieren ebenso wie Solidarität mit der Ukraine und den osteuropäischen Mitgliedstaaten, die sich durch den Kreml bedroht sehen. Er kündigte an, europäische Staaten, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, mit einer Milliarde Dollar zu unterstützen; auch würden die USA selbst 100 000 Menschen aufnehmen.

Detailansicht öffnen Die Unterstützung für die Ukraine soll ausgeweitet werden, auch zum Schutz gegen biologische, chemische, radiologische und atomare Angriffe. (Foto: Vadim Ghirda/AP)

Jetzt sehen sich die USA jedoch mit der Warnung aus Moskau vor einem Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen konfrontiert. "Der Russland erklärte Wirtschaftskrieg droht, die bilateralen Beziehungen vollständig zusammenbrechen zu lassen", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Interfax zufolge. Es gebe aber noch eine Chance, Einigungen zu erzielen. Die US-Regierung hatte neue Sanktionen gegen Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments und gegen weitere Mitglieder der russischen Elite verkündet.

In Brüssel betonte Biden, die Nato habe sich als "stark und geeint", erwiesen. Man habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij weitere Unterstützung zugesagt. Selenskij war per Video zugeschaltet. Sein Land sei in einer "Grauzone" zwischen dem Westen und Russland gefangen, sagte er laut einer von Kiew veröffentlichten Abschrift seiner Rede. Die Übermacht Russlands im Luftraum seines Landes verglich er mit der "Anwendung einer Massenvernichtungswaffe".

Die Ukraine hat wiederholt mehr Waffen für die Luftabwehr gefordert und die Errichtung einer Flugverbotszone; letztgenannte Forderung wiederholte Selenskij vor der Nato nur indirekt, verlangte aber die Lieferung von Kampfjets, Panzern und anderem Großgerät, das die Nato-Staaten bislang nicht zur Verfügung stellen.

Die G7 und die Nato warnten auch China und alle anderen Staaten davor, Russlands Kriegsführung in der Ukraine militärisch oder anderweitig zu unterstützen. Die Nato-Staaten riefen alle Staaten auf, die internationale Ordnung einschließlich der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Prinzipien der Souveränität und territorialen Unversehrtheit zu wahren. Auch sollten sie jegliche Maßnahmen unterlassen, die Russland die Umgehung der erleichtert.

Die Nato zeigte sich besorgt "über die jüngsten öffentlichen Äußerungen von Amtsträgern der Volksrepublik China", die sich Aussagen des Kreml zu eigen gemacht hatten und der Nato eine Verantwortung für die russische Invasion zuschrieben. Russland müsse für seine Invasion in die Ukraine einen Preis zahlen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dessen Mandat die Mitgliedstaaten zunächst bis zum 30. September 2023 verlängerten.

Die Allianz habe beschlossen, ihre Unterstützung für die Ukraine auszuweiten, sagte Stoltenberg. Das betreffe Hilfe bei der Cyber-Sicherheit, also der Verteidigung gegen russische Hackerangriffe. Auch solle die Ukraine Ausrüstung zum Schutz gegen biologische, chemische, radiologische und atomare Angriffe erhalten.

Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands bekräftigten die Staats- und Regierungschefs, dass sie die Verteidigungspläne der Nato aktiviert haben und die Ostflanke der Allianz mit 40 000 Soldaten verstärken wollen. Einheiten der Luftwaffe und der Marine von Mitgliedstaaten werden dem direkten Kommando der Nato unterstellt, unterstützt durch Verlegungen weiterer nationaler Einheiten.

In Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn werden vier zusätzliche multinationale Gefechtsverbände der Nato eingerichtet. Zudem soll auch im Bündnis die Fähigkeit zur Abwehr von Cyberangriffen gestärkt werden. Die Nato macht auch klar, dass sie künftig entschiedener auf solche Angriffe reagieren will. Stoltenberg bekräftigte aber erneut, es werde keine Nato-Truppen in der Ukraine geben.