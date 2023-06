Nato:Luftwaffenübung "Air Defender" beginnt

An diesem Montag beginnt das internationale Luftwaffenmanöver "Air Defender 2023" mit 25 Nationen, knapp 240 Flugzeugen und an die 10 000 beteiligten Soldatinnen und Soldaten. Die Luftstreitkräfte wollen den Nato-Beistandsfall trainieren, in dem die Verbündeten einem angegriffenen Mitgliedstaat zu Hilfe eilen. Dafür reserviert sind drei Übungslufträume im Norden, Osten und Süden Deutschlands.

Im Süden erstreckt sich der Korridor vom bayerischen Teil Schwabens bis nach Rheinland-Pfalz, die Militärmaschinen werden jeden Tag von 13.00 bis 17.00 Uhr in einer Höhe ab 3000 Meter fliegen. Laut dem Kommandeur des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg an der Donau werden in diesem südlichen Luftraum zu den Übungszeiten etwa 35 bis 40 Militärmaschinen gleichzeitig in der Luft sein.

Die Luftwaffe geht davon aus, dass der zivile Luftverkehr nicht stark beeinträchtigt wird. Die Flughäfen in NRW stellen sich auf Verspätungen ein, die bis in die Nachtstunden reichen können. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte im Vorfeld angekündigt, dass die Auswirkungen auf die zivile Luftfahrt nur schwer zu kalkulieren seien. Nach Einschätzung der drei bayerischen Flughäfen aus der vergangenen Woche sind Flugstreichungen nicht absehbar, Verspätungen allerdings möglich.

Hauptstützpunkt in Bayern ist der Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg. Dort sind sowohl eine Einheit der US-Streitkräfte als auch griechische Kampfflugzeuge vorübergehend stationiert. Federführung bei der Übung hat die deutsche Luftwaffe, doch das größte Kontingent stellen mit 104 Flugzeugen die USA.

Proteste am Vorabend der Übung

Vor dem Beginn der Übung haben am Sonntag in Pfalzheim in der Kyritz-Ruppiner Heide etwa 150 Menschen gegen das Luftwaffen-Manöver demonstriert. Die Linke in Brandenburg hatte den Protest organisiert. Teilnehmende legten am Sielmann-Hügel mit einem blauen Tuch ein großes Friedenszeichen, das auch aus der Luft zu sehen war.

Detailansicht öffnen "Air Defender 2023" sei ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer, sagte der Landesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Stefan Wollenberg. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Für Brandenburg wird nach den Planungen der westliche Teil des Landes von den Flügen betroffen sein, für Berlin ebenfalls. Zeitlich überschneidet sich die Übung mit den Special Olympics World Games in Berlin vom 17. bis 25. Juni. "Air Defender 2023" sei ein unverantwortliches Spiel mit dem Feuer, sagte der Landesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Stefan Wollenberg, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir fordern von der Bundesregierung endlich ernsthafte diplomatische Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges statt militärischer Drohgebärden und immer weiterer Aufrüstung."