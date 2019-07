18. Juli 2019, 18:04 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Von der Leyen will "aus den Debatten die scharfen Emotionen rausnehmen".

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Von der Leyen will auf Staaten Osteuropas in Fragen der Rechtsstaatlichkeit zugehen. Finanzielle Sanktionen kämen nur als das "allerallerletzte Mittel" infrage, sagt die künftige EU-Kommissionspräsidentin. Im Haushaltsstreit mit Italien stellt sie weitere Zugeständnisse in Aussicht. Lesen Sie das ganze Interview mit SZ-Plus. Von der Leyen steht vor einer monströsen Aufgabe, kommentiert Stefan Kornelius.

Iranische Revolutionsgarden beschlagnahmen Öltanker. Wegen des Verdachts auf Ölschmuggel sei das ausländische Schiff mit "einer Million Liter Treibstoff" an Bord gestoppt worden, berichten iranische Medien. Es könnte sich um einen seit Sonntag vermissten Tanker handeln. Mehr Informationen

Wenig Unterstützung für deutsch-französischen Plan zur Seenotrettung. Berlin und Paris wollen das Gezerre um die Verteilung der Geretteten beenden. Beim Innenministertreffen in Finnland stoßen sie nicht auf Begeisterung, berichtet Thomas Kirchner.

Justizministerin Lambrecht gegen Erfassung von Zug- und Busreisenden. Die EU-Staaten diskutieren, ob Daten über Passagiere auf Land- und Seereisen automatisch an die Polizei fließen sollen. Lambrecht warnt, dass so Bewegungsprofile unverdächtiger Bürger entstehen könnten. Die Einzelheiten

Dazn übernimmt Bundesliga-Rechte von Eurosport. Erstmals wird der kostenpflichtige Streaming-Dienst Bundesliga-Spiele live zeigen. Hinzu kommen auch bisherige Eurosportinhalte wie die Olympischen Spiele oder die Tour de France. Zur Meldung

Mehrere Tote bei Brand in japanischem Filmstudio. Bei dem Feuer sollen mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der mutmaßliche Täter soll in dem Studio gearbeitet haben. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Was Sie wissen sollten, bevor Sie die russische FaceApp nutzen. Dank viel Werbung durch Influencer ist derzeit keine App beliebter als FaceApp. Mit der können Nutzer sich Jahrzehnte altern lassen. Experten warnen, dass die relativ unbekannte Herstellerfirma die Fotos zweckentfremden könnte. Von Max Muth

Die Welt erobern - aber lässig. Netflix-Gründer Reed Hastings hat mit seinem Streaming-Portal die Kulturgeschichte revolutioniert. Den Aktieneinbruch seines Konzerns dürfte er entspannt sehen. Von Andrian Kreye

Acht Tatsachen zur Masern-Impfung. Die gesetzliche Masern-Impfpflicht ist beschlossen. Wie auch immer man zu diesem Schritt steht: Aus wissenschaftlicher Sicht steht der Nutzen der Impfung außer Frage. Von Berit Uhlmann, Dalila Keller und Benedict Witzenberger

SZ-Leser diskutieren​

Was muss von der Leyen jetzt für Europa leisten? "Jedenfalls deutlich mehr als das, was sie für die Bundeswehr geleistet hat", schreibt biggerB. "Allerdings scheint mir schon dieser geringe Anspruch ein wenig zu hoch gegriffen zu sein. Welchen Kuckuck sich die EU-Kommission und die Gesamtheit der europäischen Bürger vom Europäischem Rat da haben ins Nest legen lassen... Das Krisenmanagement von der Leyens bei der 'Gorch Fock' und der desolate Zustand der Bundeswehr geben da einen leichten Vorgeschmack." Irsud kommentiert: "Das Notwendigste hat sie doch bereits geleistet, zu viele Versprechen, die sie nie wird halten können. War aber notwendig für die Wahl. Es hat sich also nichts geändert." Diskutieren Sie mit.