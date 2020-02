Was wichtig ist

EXKLUSIV Staatsanwälte in Brasilien und Deutschland ermitteln gegen den TÜV Süd. Nach dem tödlichen Bruch eines Staudamms in Brasilien Anfang 2019 will die Staatsanwaltschaft München I demnächst am Ort des Unglücks eine mögliche Mitverantwortung des TÜV Süd untersuchen. Der TÜV Süd bestreitet die bislang erhobenen Vorwürfe. Die Einzelheiten

Steinmeier warnt vor einem "neuen nuklearen Rüstungswettlauf". Der Bundespräsident beklagt auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine "destruktive Dynamik" in der Weltpolitik und sieht Gefahren für die EU. Deutschland dürfe nicht zum "ängstlichen Herz Europas" werden. Von Daniel Brössler

Über 66 000 Coronavirus-Fälle in China. Die Zahl der Neuinfektionen in dem Land steigt um rund 2600, die Zahl der Toten um 143. Sorgen bereitet Experten ein erster Fall auf dem afrikanischen Kontinent. In Deutschland dürfen erste Patienten das Krankenhaus verlassen, deutsche Wuhan-Rückkehrer in Quarantäne dürfen voraussichtlich am Sonntag nach Hause. Zum Text

USA erhöhen Zölle auf Flugzeuge von Airbus. Die US-Regierung erhöht die Zölle auf die Flugzeuge des europäischen Unternehmens um die Hälfte auf jetzt 15 Prozent. Hintergrund ist ein 15 Jahre alter Streit zwischen Airbus und Boeing über unerlaubte Subventionen für die Flugzeugindustrie. Zum Bericht

Weinstein-Prozess endet inhaltlich mit Plädoyer der Anklage. Bei den Schlussworten von Verteidigerin Donna Rotunno und Staatsanwältin Joan Illuzzi zeigt sich erneut, wie sehr der Weinstein-Prozess das Duell zweier Frauen ist. Johanna Bruckner berichtet aus New York

Uefa schließt ManCity aus der Champions League aus. Manchester City hat gegen das Financial Fairplay verstoßen, indem der Verein Sponsorengelder in der Bilanz überbewertete. In den kommenden zwei Spielzeiten darf der englische Meister nicht an der Champions League teilnehmen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Reden von Macron und Kramp-Karrenbauer bei Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Der französische Präsident und die deutsche Verteidigungsministerin stehen für Samstag auf dem Programm des wichtigen Treffens in der bayerischen Landeshauptstadt. Demonstranten haben außerdem Protest angekündigt. Am Sonntag werden Annalena Baerbock und Armin Laschet erwartet. Die Reden im Livestream

Ungarns Ministerpräsident Orbán hält Rede zur Lage der Nation. Es wird erwartet, dass der rechts-konservative Regierungschef seine Angriffe auf den immer noch unabhängigen Kern der ungarischen Justiz verschärft. Darüber hinaus könnte er weitere Familienförderungsmaßnahmen ankündigen. Im Jahr zuvor brachte er großzügige Kredite für Ehepaare aus der Mittel- und Oberklasse auf den Weg, die sich dazu verpflichten, mehrere Kinder zu haben.

Wahl der "Miss Germany" mit neuen Regeln. Die jährliche Wahl gibt es seit 1927, sie findet im Europa-Park in Rust statt. In diesem Jahr dürften nun auch Frauen bis 39 Mütter bei dem Wettbewerb mitmachen. Außerdem wird die Jury nur mit Frauen besetzt sein. "Es fehlt der männliche Blick", sagt Kerstin Schmidt, die vor fast 40 Jahren zur schönsten Frau Deutschlands gewählt wurde. Zum Interview mit SZ Plus

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Surfen gegen den Klimawandel. Die kleine Suchmaschine Ecosia will das bessere Google sein. Ein Großteil des Gewinns fließt in Baumpflanzprojekte. Von Mirjam Hauck

SZ Plus "Deutschland 2020 ist nicht Deutschland 1932." Zieht aus Thüringen ein "Hauch von Weimar" durch die Republik? Der Historiker Michael Wildt warnt vor der Annahme, dass sich Geschichte wiederhole. Interview von Hannah Beitzer

Gestickte Stichelei. Keine Frau unter den Nominierten für die beste Regie: Die Schauspielerin Natalie Portman trug aus Protest bei der Verleihung ein Cape mit den Namen acht preiswürdiger Regisseurinnen. Von Silke Wichert

"Cytotec hat zahlreiche mütterliche Todesfälle verursacht." Ärzte verwenden in der Geburtshilfe ein für diesen Zweck nicht zugelassenes Medikament - es ist effektiv und billig. Peter Husslein, Professor für Geburtshilfe, erklärt, welche Folgen das für Frauen und Kinder haben kann. Interview von Katrin Langhans

Ein Weg aus der Spirale der Quälerei. Eine Expertengruppe rät, Landwirte finanziell zu unterstützen, damit sie ihre Ställe tierfreundlich umbauen. Bezahlen würden das die Konsumenten. Der Vorschlag ist das Beste, was passieren kann. Kommentar von Michael Bauchmüller

Misstöne beim Musikunterricht. Soll ein Kind Flötenstunden bei einer Musikstudentin bekommen, deren Mutter in der AfD aktiv ist? Von Johanna Adorján (SZ-Magazin)

Elias hat ein Reisebüro für weite Zugreisen gegründet. Er schickt seine Kundinnen und Kunden mit dem Zug auch mal bis nach Vietnam. Interview bei jetzt.de von Marcel Laskus

Frühstücksflocke

Der Hund, der sich wie ein Teenager verhält. Es hilft alles nichts. Egal, wie Frauchen auch auf das Tier einredet, es anspornt, motiviert in den Tag zu starten -Hundedame Kati lässt sich nicht dazu bringen, aus ihrem Körbchen aufzustehen. Stattdessen heult und jault sie kläglich, während sie sich auf dem Rücken hin und her rollt. Doch die Twittergemeinde kann sich sehr gut in sie hineinversetzen. "Dieser Hund ist mein Seelentier", heißt lautet einer der Kommentare unter dem Video.