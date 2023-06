Er war viermal italienischer Ministerpräsident - jetzt ist Silvio Berlusconi mit 86 Jahren in Mailand gestorben. Was bleibt von ihm?

Von Marc Beise und Tami Holderried

Bislang hat niemand Italien länger regiert als er: Silvio Berlusconi. Insgesamt neun Jahre. 1994, 2001, 2005 und 2008 ist Berlusconi Ministerpräsident geworden. Seine Partei, die Forza Italia, war lange Zeit die mächtigste des Landes. Weltweit kennt man ihn aber vor allem wegen der vielen Skandale und Prozesse, in die er verwickelt war.

Zuletzt war Berlusconi ein normaler Abgeordneter im italienischen Parlament. Und die Forza Italia ist nur noch Juniorpartner in der rechten Regierung von der aktuellen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Jetzt ist Berlusconi, der Multimilliardär und Medienunternehmer, im Alter von 86 Jahren in Mailand gestorben. Was bleibt von ihm und seinem Wirken? Das erklärt in dieser Folge Marc Beise, SZ-Korrespondent in Italien.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Antonia Franz, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über La Repubblica, Pupia News, The Telegraph, La7 Attualità.

