Ultimatum abgelaufen: Gibt es jetzt Krieg in Niger?

Das Ecowas-Ultimatum für die Putschisten in Niger ist abgelaufen, aber noch haben die Staaten interveniert. Doch die Lage bleibt angespannt. Wie geht es weiter?

Von Tami Holderried und Paul Munzinger

Eine Woche hatten westafrikanische Staaten den Putschisten in Niger gegeben, um den demokratisch gewählten Präsidenten wieder einzusetzen. Diese Frist für das Militär, das sich Ende Juli an die Macht geputscht hatte, ist am Sonntag abgelaufen - ohne dass etwas passiert wäre. Paul Munzinger, SZ-Korrespondent für die Region, hält eine Intervention von außen und damit einen Krieg jedoch weiterhin für möglich.

Weitere Nachrichten: Juli heißester Monat seit Beginn der Messung, TCMS baut in Dresden Halbleiterfabrik

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über reuters.

