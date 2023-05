Von Tami Holderried und Peter Münch

Der sogenannte Islamische Dschihad hat am Mittwoch und Donnerstag Tel Aviv und das Landesinnere Israels angegriffen. Israel hat wiederum Ziele im Gazastreifen beschossen. Ist das schon eine neuer Krieg im Nahen Osten?

Peter Münch ist Israel-Korrespondent der SZ, er berichtet aus Tel Aviv. Am Donnerstagmittag ist die Lage in Tel Aviv ruhig, so Münch. Im Grenzgebiet rund um den Gazastreifen habe der Raketenbeschuss am Donnerstagmorgen aber wieder eingesetzt. Münch hofft, dass "es schnell vorbeigeht, so eine Art Druckentladung auf beiden Seiten ist und dann wieder Ruhe einkehrt." Ob sich der Konflikt zu einem Krieg entwickle, hänge vor allem von der Reaktion der Hamas ab. Bislang halte die sich aber noch zurück.

Weitere Nachrichten: Bahn-Streiks ab Sonntag, Kritik am Flüchtlingsgipfel.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Benjamin Markthaler.

Zusätzliches Audiomaterial über Youtube (IsraeliPM).

