Gescheitertes Getreideabkommen: Was Erdoğan und Putin verbindet

Der türkische Präsident ist am Montag nach Russland gereist um sich bei seinem Amtskollegen Putin für ein neues Getreideabkommen einzusetzen. Was dahinter steckt.

Von Raphael Geiger und Tami Holderried

An diesem Montag haben sich der türkische Präsident Erdoğan und der russische Präsident Putin in Russland getroffen. Dabei ging es vor allem um das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Russland hatte das Abkommen im Juli gestoppt - der türkische Präsident versucht jetzt, es neu zu verhandeln. Am Nachmittag sind die Verhandlungen allerdings erstmal gescheitert.

SZ-Türkei-Korrespondent Raphael Geiger meint: Ob es am Ende doch noch einen Deal gibt, hängt vor allem davon ab, wie gut das Verhältnis zwischen Erdoğan und Putin gerade noch ist.

Weitere Nachrichten: Landtagswahlkampf in Bayern, Selenskij wechselt seinen Verteidigungsminister aus

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Annika Bingger

