Von Tami Holderried und Lea Sahay

Seit Montag ist eine Delegation der chinesischen Regierung zu Besuch in Deutschland. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist gemeinsam mit neun weiteren Chinesen zuerst in Berlin. Dort sollen sogenannte Regierungskonsultationen stattfinden, also Gesprächen zwischen der deutschen und der chinesischen Regierung. Für Li Qiang ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Position. Unter anderem trifft er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Bei den Gesprächen soll es vor allem um gemeinsames nachhaltiges Handeln gehen. Gleichzeitig waren die deutsch-chinesischen Beziehungen wohl lange nicht so belastet wie aktuell. Kann China also ein verlässlicher Partner, auch im Klimaschutz sein? Das erklärt in dieser Folge Lea Sahay, SZ-China-Korrespondentin.

Weitere Nachrichten: Blinken trifft Xi, Ampel plant Gesetz gegen Fachkräftemangel.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Antonia Franz, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über phoenix

