30. Jahrestag des Mauerfalls. Am 9. November 1989 wurden die Grenzen der DDR geöffnet. Damals waren mit den Schritt auch die Sorgen vor einer übermäßigen Dominanz Deutschlands verbunden. Heute hingegen wird mehr deutsche Führung in Europa gefordert. Zum Text von Nico Fried. Die Kluft zwischen Ost und West muss sich endlich schließen, fordert Ferdos Forudastan in ihrem Kommentar . In unserem historischen Liveblog zeichnen wir die dramatischen Ereignisse um den Mauerfall in ihrer Entwicklung nach.

Oberstes Gericht Indiens spricht heiligen Grund in Ayodhya den Hindus zu. Sie dürfen dort nun einen Tempel bauen. Die Muslime müssen sich hingegen mit einem Ersatzgrundstück begnügen. Das Urteil ist brisant, um das Areal wird seit Jahrzehnten gestritten. Arne Perras berichtet.

Brasiliens Ex-Präsident Lula wieder frei. Präsident Bolsonaro hatte geschworen, den wegen Korruption verurteilten Lula im Gefängnis "verrotten" zu lassen. Doch dank eines umstrittenen Urteils des Obersten Gerichts wurde dieser nun aus der Haft entlassen. Er könnte der Linken im Land zu neuer Popularität verhelfen. Christoph Gurk über die Hintergründe des Falls

Gescheitertes Kandidaten-Duo empfiehlt Scholz und Geywitz als SPD-Chefs. Im Rennen um den Parteivorsitz schlagen sich Niedersachsens Innenminister Pistorius und die Sächsin Köpping auf die Seite von Vizekanzler Scholz und der Brandenburgerin Geywitz. Sie begründen dies mit der Notwendigkeit einer "Ost-West-Doppelspitze". Die Wahlempfehlung dürfte für Unmut in der SPD sorgen. Zur Meldung

Bundesliga: Köln verliert dramatisch gegen Hoffenheim - Veh geht. Durch einen Foul-Elfmeter in der 98. Minuten unterliegt der 1. FC Köln der TSG 1899 Hoffenheim 1:2. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff verkündet der Club die Vertragsauflösung von Sportchef Veh. Auch für Trainer Achim Beierlorzer könnte es eines seiner letzten Spiele mit dem 1. FC Köln gewesen sein. Zum Bericht

Koalitionsausschuss zur Grundrente am Sonntag. Die Spitzenrunde von Union und SPD kommt am Sonntag bei Kanzlerin Merkel zusammen - sie soll den Streit um die Grundrente lösen.

Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover. Erstmals könnte mit Belit Onay am Sonntag nicht ein SPD-Kandidat, sondern ein türkischstämmiger Grüner gewinnen. Er hat die Chance, der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt mit Migrationshintergrund zu werden. Peter Burghardt berichtete nach der ersten Wahlrunde.

Parlamentsneuwahl in Spanien am Sonntag. Gut ein halbes Jahr nach der vorgezogenen Parlamentswahl müssen die Spanier erneut an die Urnen. Dem geschäftsführenden sozialistischen Ministerpräsidenten Sánchez war es nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Nun sind die Rechten im Aufwind. Thomas Urban über die Lage vor der Wahl

