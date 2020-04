Das Wichtigste zum Coronavirus

Mehr als eine Million Infizierte weltweit. Das geht aus aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervor. An der Lungenkrankheit Covid-19 starben demnach bislang mehr als 51 000 Menschen. Zu den Nachrichten aus aller Welt Arbeitsminister Heil erwägt Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Der Minister ist zu Gesprächen über eine Anhebung der staatlichen Leistung bereit, wenn Unternehmen in der Virus-Krise sonst in Existenznot geraten. Weitere Meldungen zu Corona und der Wirtschaft VW und andere Konzerne beschaffen Schutzkleidung. Weil der staatliche Ankauf schleppend läuft, beauftragt die Bundesregierung führende Konzerne mit der Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung aus China. Von Lena Kampf, Markus Grill, Georg Mascolo und Klaus Ott

Außerdem wichtig

Live-Autorengespräch zum Coronavirus: Brauchen wir eine Mundschutzpflicht? Diskutieren Sie von 14 Uhr an mit Christina Berndt, SZ-Redakteurin für Medizin, Wissenschaft und Gesellschaft. Schreiben Sie hier Ihre Meinung.

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Ölpreise spielen verrückt. Der Preis für ein Ölfass der Sorte Brent schießt am Donnerstag von rund 25 Dollar am Morgen auf in der Spitze 36,29 Dollar. Das ist der stärkste Preissprung am Ölmarkt seit vielen Jahren. Ausgelöst hat ihn US-Präsident Trump mit einem Tweet. Von Victor Gojdka

Survival-Experte Rüdiger Nehberg ist tot. Der gelernte Konditor war als "Sir Vival" mit spektakulären Expeditionen bekannt geworden. Die Aufmerksamkeit nutze er, indem er sich für das indigene Volk der Yanomami im brasilianischen Regenwald einsetzte und gegen weibliche Genitalverstümmlung kämpfte. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Zur Meldung

Lokführer stirbt bei Güterzug-Unglück. Vermutlich durch ein herabstürzendes Brückenteil ist ein Zug südlich von Freiburg teilweise entgleist. Geladen hatte er mehrere Lastwagen. Zur Meldung

Was wichtig wird

Bayerns Innenministers Herrmann gibt Pressekonferenz. Der Minister infromiert zur Umsetzung der Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus. Auch der Polizeipräsident Mittelfrankens, Roman Fertinger, wird sich äußern.

EU-Außenminister beraten in Telefonkonferenz über Coronavirus. Dabei soll es unter anderem um die Rückführung von gestrandeten EU-Bürgern im Ausland gehen. Themen sind außerdem die internationale Kooperation in der Krise und der Kampf gegen Desinformation.

US-Regierung veröffentlicht Statistik zur Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahlen für den März dürften einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote zeigen. Vergangene Woche veröffentlichte Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis zum 21. März hatten einen sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit gezeigt. Zur Meldung

Frühstücksflocke

Vier Grüppchen auf dem Friedhof. Eine Beerdigung in den Tagen der Ausgangsbeschränkung: Wie soll das gehen? Es geht, wenn auch anders als sonst. Am Ende entsteht sogar ein schöner Moment, den es in normalen Zeiten vielleicht nicht gegeben hätte. Folge 11 der SZ-Kolumne "Alles Gute" von Wolfgang Janisch