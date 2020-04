Rohstoffe:Ölpreise spielen verrückt

Öltanks und Raffinerie von Phillips 66 in Linden im US-Bundesstaat New Jersey.

An diesem Donnerstag spielte der Ölpreis verrückt: Am Morgen meldeten manche russische Produzenten unter dem Strich gar negative Ölpreise, am Nachmittag katapultierte US-Präsident Donald Trump den Preis für die Nordseesorte Brent zwischenzeitlich in der Spitze um knapp 45 Prozent in die Höhe - es ist der stärkste Preissprung am Ölmarkt seit vielen Jahren. Denn der US-Präsident will das Machtverhältnis am weltweiten Ölmarkt neu austarieren.

Es war um 16.30 Uhr deutscher Zeit, als Donald Trump die Ölhändler mit einer Ankündigung schockte. Er habe gerade mit dem saudischen Kronprinzen gesprochen, der wiederum mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen habe. "Ich erwarte und hoffe, dass sie um 10 Millionen Fass kürzen werden und vielleicht auch deutlich mehr", gab Trump auf Twitter zu Protkoll. Später deutete er an: Die Produktionskürzung am Ölmarkt könnte auch 15 Millionen Fass betragen.

Wer begreifen will, warum diese Ankündigung den Preis für ein Ölfass der Sorte Brent von rund 25 Dollar am Morgen auf in der Spitze 36,29 Dollar schießen ließ, muss sich das Verhältnis klar machen. Im gesamten vergangenen Jahr betrug die weltweite Ölnachfrage rund 100 Millionen Fass pro Tag. Auf der vergangenen Sitzung des erweiterten Ölkartells Opec+ diskutierten die mächtigen Ölminister eine mögliche Förderkürzung von 1,5 Millionen Barrel. "Und bereits daran sind die Diskussionen zerbrochen", sagt Energieexperte Andreas Goldthau von der Uni Erfurt. Nun also zehn Mal schärfere Förderkürzungen?

Trump drängt auf die Bühne des Ölmarkts

In den ersten Minuten schien Trump Unterstützung aus dem saudischen Königshaus zu bekommen, man setze sich für eine neue Sitzung des Ölkartells Opec inklusive Russlands ein, hieß es aus Riad. Doch schon wenige Minuten später machte Kremlsprecher Dmitri Peskow manche Hoffnungen wieder zunichte. Der Tweet von Trump stimme nicht: "Es gab keine Gespräche", zumindest nicht zwischen Präsident Putin und dem saudischen Kronprinzen. Der Ölpreis pendelte sich nach dieser Wortmeldung bei der Marke von 30 Dollar je Fass Brentöl wieder ein, immer noch ein Plus von rund 20 Prozent auf Tagessicht.

Der Ölmarkt war in große Verwirrung gestürzt, welchem der drei mächtigen Spieler zu trauen ist. Ölexperten versuchten den ganzen Abend, Puzzlestücke zusammenzusetzen und die verworrene Lage zu analysieren. Das Ergebnis: Hinter dem Verwirrspiel am Ölmarkt scheint ein globaler Machtpoker zu stehen.

Denn die Vereinigten Staaten haben ihre Ölproduktion in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut, von rund sechs Millionen Fass am Tag auf glatt das Doppelte. In den vergangenen Jahren hatte sich Trump jedoch immer zurückgelehnt, wenn es darum ging die Preise zu stabilisieren - und diese Aufgabe den Ländern des Ölkartells überlassen. "Die USA waren immer der lachende Dritte", sagt Ölexperte Goldthau. Andere Länder sollten ihre Förderung kürzen und damit den Ölpreis treiben, die US-Förderer bekamen einen stabilisierten Ölpreis frei Haus.

Nun jedoch scheint Trump auch am Ölmarkt eine Führungsrolle übernehmen zu wollen. Bereits am Montag hatte er mit dem russischen Präsidenten Putin über den hochpolitischen Rohstoff gesprochen. Am Ende einigte man sich gar auf den Formelkompromiss, dass "Stabilität" am Ölmarkt wichtig sei, was auch immer das heißt.

Warum Trump nun auf die Bühne des Ölmarkts drängt, ist offensichtlich: Viele der US-amerikanischen Schieferölförderer, die den Rohstoff unter hohem Druck aus tiefen Gesteinsschichten pressen, kommen immer stärker unter ebensolchen. Weil die Ölpreise in den vergangenen Monaten auch aufgrund der abebbenden Nachfrage eingebrochen sind, lohnt sich die Förderung für viele nicht mehr. Ein erster Schieferölförderer wurde am Mittwoch gar zum Konkursfall. "Am Ende des Tages geht es Trumps um diese Jobs", sagt Ölexperte Giovanni Staunovo von der UBS.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Trump tatsächlich einen Deal am Ölmarkt orchestrieren kann, scheint gering. Russlands große Ölgesellschaften könnten Prognosen zufolge durchaus noch gute Profite machen, wenn der Ölpreis auf 15 Dollar fallen sollte. Denn viele Kosten fallen in günstigen Rubel an, während die Einnahmen in harten Dollars fließen. "Die haben wenig Anreize für einen Waffenstillstand", sagt Staunovo. Nicht zuletzt, weil sie mit jedem Tag niedriger Ölpreise weitere US-Konkurrenten aus dem Markt drängen können - und vielleicht gar in Konkurs.

Selbst wenn die drei mächtigsten Länder am Ölmarkt tatsächlich mit Förderkürzungen liebäugeln sollten, müssten sie am Ende feste Quoten vereinbaren. Saudis und Russen mit ihren mindestens staatsnahen Ölunternehmen dürften das durchsetzen können, doch US-Präsident Trump stünde vor einer schier gigantischen Herausforderung: Er müsste eine Vielzahl unabhängiger Privatunternehmen zum Kürzen drängen. "Der hat offenbar nicht verstanden, wie Wettbewerbsrecht funktioniert", sagt Ölexperte Goldthau. Zu alledem ist nicht einmal klar, ob selbst eine radikale Fördermengenkürzung den rasanten Nachfrageeinbruch nach Öl vor dem Hintergrund den Coronakrise kompensieren könnte. Denn wenn Staaten rund um den Globus ihre Wirtschaft einfrieren, wird für Fabriken und Flugzeuge weniger Öl gebraucht.

Manche Experten glauben, dass bereits in rund neun Monaten gar die weltweiten Öllager überquellen könnten. Dann könnten die Ölpreise sogar flächendeckend ins Negative kippen - weil Produzenten dafür zahlen würden, damit ihnen jemand das Öl irgendwie abnimmt. Nicht alle Ölanlagen lassen sich schließlich nach Belieben hoch- und runterfahren wie ein Schreibtischstuhl.

Zumindest im westsibirischen Nischnewartowsk war das am Donnerstagmorgen bereits passiert: Der Preis für die russische Standardölsorte Urals war inzwischen so weit gefallen, dass manche Spezialpreise ins Negative kippten. Wer aus Westsibirien Öl an eine Pipeline transportierte und neben den Transportkosten auch noch Exportzölle zahlen musste, machte pro Öltonne einen Verlust von 1200 Rubel.

Es wäre eine Ironie der Geschichte, wenn nun ausgerechnet manche Russen ihre Hoffnungen auf den US-Präsidenten setzen würden.