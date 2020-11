Von Julia Hippert

Die News zum Coronavirus

RKI meldet mehr als 22 000 Neuinfektionen. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Wegen der Pandemie fordern Politiker und die Polizeigewerkschaft in diesem Jahr ein Verbot von Feuerwerkskörpern an Silvester. Mehr dazu

USA verzeichnen als erstes Land der Welt mehr als 250 000 Tote. In keinem anderen Staat ist eine so hohe Zahl an Todesfällen bekannt. Seit Ende September starben allein 50 000 Menschen. Seit Beginn der Pandemie gab es in den USA knapp 11,5 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Wegen der steigenden Corona-Zahlen schließt New York City wieder komplett seine Schulen. Weltweite Meldungen im Überblick.

Außerdem wichtig

Weitere aktuelle Nachrichten

Thyssenkrupp will weitere 5000 Stellen abbauen. Bereits letztes Jahr hatte der Stahlhersteller angekündigt, weltweit 6000 Stellen abbauen zu wollen. Nun spricht Thyssenkrupp von bis zu 11 000 Arbeitsplätzen. Der Konzern weist zwar in der am Donnerstag vorgestellte Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,6 Milliarden Euro aus, der aber hauptsächlich auf den Verkauf der profitablen Aufzugsparte zurückzuführen ist. Im verbleibenden Geschäft ohne die Aufzüge hingegen meldet der Konzern einen Verlust von gut 5,5 Milliarden Euro. Die Einzelheiten von Benedikt Müller-Arnold

Trump will Stimmen in Teilen von Wisconsin neu auszählen lassen. Das Wahlkampfteam von Trump erklärte, es gehe um zwei Bezirke. Sie seien ausgesucht worden, weil es dort die meisten Unregelmäßigkeiten gegeben habe, hieß es. In beiden Bezirken ist Biden haushoch überlegen. Nancy Pelosi ist von den Demokraten einstimmig erneut als Kandidatin für das Amt der Sprecherin des Repräsentantenhauses nominiert worden. Weitere Meldungen

Australische Soldaten sollen in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. 25 Mitglieder einer Sondereinheit hätten mindestens 39 Gefangene oder Zivilisten "unrechtmäßig" getötet, sagt der Chef der australischen Verteidigungsstreitkräfte, Angus Campbell, bei der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts in Canberra. Die Details

Regierungskritischer polnischer Richter verliert seine Immunität. Igor Tuleya ist einer der prominentesten Kritiker der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Nun droht ihm strafrechtliche Verfolgung und er darf nicht mehr an Verfahren teilnehmen. Mehr dazu

Prinz William begrüßt Untersuchung des Lady-Diana-Interviews. In dem Gespräch vor 25 Jahren hatte die Prinzessin unter anderem die Untreue ihres Mannes Charles thematisiert. Der Vorwurf steht im Raum, dass der BBC-Journalist Martin Bashir das Interview auf unlauterem Wege anbahnte. Die Einzelheiten

EXKLUSIV Chef der Wiesnwache warnte Wirt vor Razzia. Mit einem Großaufgebot geht die Polizei 2018 gegen eine Reinigungsfirma auf dem Oktoberfest vor. Nun wird bekannt, dass der Wirt, um dessen Festzelt es ging, vorab informiert wurde - vom Leiter der Polizeidienststelle auf der Wiesn. Von Julian Hans (SZ Plus)

Was wichtig wird

EU-Staats- und Regierungschefs beraten. Dabei dürfte es nach dem Veto von Polen und Ungarn vor allem um den EU-Haushalt und das Corona-Wiederaufbauprogamm gehen. Im Ringen um das wohl letzte große europäische Projekt ihrer Kanzlerschaft bekommt Merkel es noch einmal mit dem Ungarn Orbán zu tun. Beide hatten denselben Förderer. Doch politisch haben sie sich weit auseinandergelebt, schreibt Nico Fried.

Ex-Wirecard-Chef Braun soll in Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Die Abgeordneten wollen den Ex-Manager vor allem zu seinen Kontakten zu Politik und Behörden befragen. Dass er sich zu den konkreten Betrugsvorwürfen der Staatsanwaltschaft äußert, wird als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Zeugen müssen sich nicht selbst belasten. Braun gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den Betrugsskandal, bei dem Wirecard über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht haben soll.

Bericht der OECD und der EU-Kommission "Health at a Glance" Europe 2020. In dem Bericht werden Gesundheitsfaktoren und Gesundheitsstrukturen in 36 europäischen Ländern verglichen. Im Fokus stehen diesmal Angebotsumfang und Zugänglichkeit der europäischen Gesundheitssysteme sowie Gesundheitsausgaben und die Verbreitung von Risikofaktoren in der Bevölkerung. Ein Sonderkapitel analysiert in diesem Jahr die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme im Lichte der Covid-19-Pandemie.

Urteil in einem Prozess aus dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Der Anklageschrift zufolge soll der Angeklagte fünf sexuelle Missbrauchshandlungen an zwei Kindern begangen haben. Die Kinder sollen zum Tatzeitpunkt sechs und zwei Jahre alt gewesen sein.

Frühstücksflocke

Ein Hashtag für die Liebe. Mitten in diesen schwierigen Zeiten mit steigenden Infektionszahlen und strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen passieren doch auch immer wieder gute Dinge. Zum Beispiel das hier: Die Reisebeschränkungen für unverheiratete Paare während der Corona-Pandemie wurden gelockert. Dahinter steckt die Kampagne #LoveIsNotTourism - Liebe ist kein Tourismus. Zum Text