Von Benedikt Müller-Arnold, Düsseldorf

Beim Industriekonzern Thyssenkrupp sollen in den kommenden drei Jahren noch mehr Arbeitsplätze wegfallen als bislang bekannt. Deutschlands größter Stahlhersteller hatte voriges Jahr angekündigt, dass er 6000 Stellen weltweit abbauen wolle. Nun spricht Thyssenkrupp von insgesamt 11 000 Arbeitsplätzen. Betriebsbedingte Kündigungen seien zwar "die Ultima Ratio", das letzte Mittel, sagt Personalvorstand Oliver Burkhard am Donnerstag. "Wir können sie im Moment aber nicht ausdrücklich ausschließen."

Der größte Industriekonzern des Ruhrgebiets hat am Donnerstag seine Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahrs vorgelegt. Demnach meldet Thyssenkrupp zwar einen Gewinn von 9,6 Milliarden Euro. Das liegt aber nur daran, dass die Essener in diesem Jahr ihr profitables Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen für gut 17 Milliarden Euro verkauft haben. Damit hat der Konzern nun zwar deutlich mehr Eigenkapital, ihm fehlen fortan aber die stabilen Gewinne der Aufzugssparte. Ein Geschäftsjahr endet bei Thyssenkrupp stets am 30. September.

Im verbleibenden Geschäft ohne die Aufzüge meldet der Konzern hingegen einen Verlust von gut 5,5 Milliarden Euro. Besonders düster fällt die Bilanz der Stahlwerke an Rhein und Ruhr aus. Sie leiden ohnehin unter weltweiter Konkurrenz; während der Corona-Krise ist zudem die Nachfrage wichtiger Kunden wie der Autoindustrie eingebrochen. Thyssenkrupp spürt auch in anderen Sparten wie dem Autozulieferergeschäft oder dem Anlagenbau die Folgen der Pandemie. Obendrein leidet der Konzern seit Jahren unter hohen Schulden und Pensionsverpflichtungen.

Der Verlust fällt auch deshalb so hoch aus, weil Thyssenkrupp den Wert der Stahlwerke und des Autozulieferergeschäfts nun um etwa drei Milliarden Euro nach unten korrigiert hat: Die Nachfrage sei "mittelfristig geschwächt", erklärt der Konzern.

Unter Vorstandschefin Martina Merz schrumpft der Traditionskonzern zunächst deutlich

Wie will Vorstandschefin Martina Merz Thyssenkrupp nun aus der Krise führen? Klar ist, dass der Konzern unter ihrer Führung zunächst deutlich schrumpft: Für Teile des Anlagenbaus sowie ein Edelstahlwerk in Italien meldet Thyssenkrupp bereits Angebote und Interessensbekundungen. Einem Grobblechwerk in Duisburg droht die Schließung, da kürzlich der letzte Kaufinteressent abgesprungen ist. Für die Stahlwerke und den Marineschiffbau strebt Thyssenkrupp Partnerschaften an; es gebe aber "keine Denkverbote", gab Merz die Linie vor. Ein Verkauf ist also auch nicht ausgeschlossen.

Doch die Suche nach einem Partner oder Käufer für das kriselnde Stahlgeschäft zieht sich hin. Bislang ist nur eine Offerte bekannt: Die Firma Liberty Steel des britisch-indischen Unternehmers Sanjeev Gupta hat vorigen Monat angekündigt, dass sie die derzeit defizitären Werke komplett übernehmen will. Alternativ kämen auch SSAB aus Schweden oder Tata Steel Europe in den Niederlanden als Fusionspartner infrage. Doch beide Unternehmen sprechen auch miteinander über einen möglichen Zusammenschluss, wie sie am Wochenende erstmals bestätigten.

Die Arbeitnehmervertreter der IG Metall fordern, dass sich der Bund oder das Land Nordrhein-Westfalen an der kriselnden Stahlsparte von Thyssenkrupp beteiligen sollten. Dabei erinnern sie auch daran, dass der Konzern in den nächsten Jahren Milliarden in klimaschonendere Technologien investieren müsste, um eine Zukunft in Europa und auf dem Weltmarkt zu haben.

Thyssenkrupp tauscht sich darüber zwar mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der nordrhein-westfälischen Landesregierung aus. Bislang hat der Konzern aber keinen Einstieg beantragt - etwa des neuen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sich an Lufthansa beteiligt hat. Thyssenkrupp-Chefin Merz hat einen Einstieg des Staats in die Stahlsparte zwar als "eine Option" bezeichnet. Doch die Managerin erwartet, dass die Partnersuche für das Geschäft noch bis ins kommende Frühjahr hinein andauern dürfte.

Merz hofft, dass die verbleibenden Teile von Thyssenkrupp in Zukunft genug Gewinne erwirtschaften werden, damit die Gruppe insgesamt profitabel wird - und wieder wachsen kann. Dabei setzt die 57-Jährige auf den internationalen Handel mit Werkstoffen wie Stahl, weite Teile des Autozulieferergeschäfts sowie ein paar Spezialitäten wie etwa Großwälzlager für Windräder oder Elektrolyse-Anlagen für klimaneutral erzeugten Wasserstoff. Insgesamt sind dies Geschäfte mit gut 50 000 Beschäftigten.

"Wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen", konstatiert Merz an diesem Donnerstag. Die nächsten Schritte könnten schmerzhafter werden als die bisherigen, warnt die Managerin. "Wir werden sie dennoch gehen müssen."