Trump will Stimmen in Teilen von Wisconsin neu auszählen lassen

Die US-Amerikaner haben mehrheitlich den Demokraten Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten gewählt. Noch-Amtsinhaber Donald Trump aber versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Bidens Sieg auf dem Rechtsweg zu kippen. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Trump zahlt teilweise Neuauszählung in Wisconsin

Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr: US-Präsident Donald Trump will nun auch einen Teil der Stimmen im Bundesstaat Wisconsin neu auszählen lassen. Das Wahlkampfteam des Präsidenten habe einen Betrag von drei Millionen Dollar für eine teilweise Neuauszählung überwiesen, teilte die Wahlkommission des Bundesstaates mit.

Die Trump-Seite erklärte, es gehe um zwei Bezirke. Sie seien ausgesucht worden, weil es dort die meisten Unregelmäßigkeiten gegeben habe, hieß es. In beiden Bezirken ist Biden haushoch überlegen. Im Dane County liegt er vor Trump mit über 260 185 zu 78 800 Stimmen, im Milwaukee County mit 317 270 zu 134 357 Stimmen.

In Wisconsin setzte sich der Demokrat Biden mit einem Vorsprung von 20 470 Stimmen oder 0,62 Prozentpunkten gegen den Republikaner Trump durch. Die Kosten einer Neuauszählung würden nur vom Staat getragen werden, wenn der Vorsprung weniger als 0,25 Prozent betragen hätte. Deswegen musste die Trump-Seite das Geld überweisen. Eine Neuauszählung aller Stimmen im Bundesstaat hätte Trumps Wahlkampfteam nach Behörden-Angaben 7,9 Millionen Dollar gekostet.

Vor dem Abschluss steht die manuelle Überprüfung der Stimmen in Georgia. Dort lag Biden vor Beginn der Neuauszählung mit rund 14 000 Stimmen vorn. Bei der Kontrolle sei festgestellt worden, dass rund 5600 ausgezählte Stimmen nicht in die Ergebnisse eingeflossen seien, wodurch sich Bidens Vorsprung um 1300 Stimmen verkürzt habe, berichtete der TV-Sender Fox News.

Trump-Verbündete klagen nun auch in Nevada

Mittwoch, 18. November, 03:23 Uhr: Nach gescheiterten Klagen in Pennsylvania, Michigan und anderen Bundesstaaten gehen republikanische Verbündete des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nun auch in Nevada per Klage gegen den Sieg des Demokraten Joe Biden vor. Die Republikaner fordern, dass Trump per gerichtlicher Anordnung "zum Wahlsieger in Nevada erklärt wird" oder dass alternativ die Ergebnisse des Wahlausgangs annulliert werden und kein Sieger bestätigt wird. Das geht aus der Klageschrift hervor, die eine Gruppe republikanischer Wahlbeobachter am Dienstag eingereicht hat.

Darin wird aufgeführt, dass "Betrug und Missbrauch die besagten Ergebnisse der Wahlen in Nevada rechtswidrig machen" würden. Die Wahl sei durch eine fehlerhafte Maschine zur Überprüfung der Unterschriften der Wahlberechtigten manipuliert worden. Weiter heißt es, dass offiziellen Wahlbeobachtern der Zugang zur Auszählung des Urnengangs verweigert worden sei.

Die Klage scheine darauf zu basieren, "falsche Anschuldigungen ohne Kenntnis der Tatsachen aus erster Hand nachzuplappern", sagte Dan Kulin, ein Sprecher der Wahlabteilung des Bezirks Clark County in Nevada. Die Trump-Anhänger würden Anschuldigungen wiederholen, die die Gerichte bereits zurückgewiesen hätten. Biden lag in Nevada nach offiziellen Angaben mit 33 596 Stimmen vor Trump.

Aufruhr gab es auch im Bundesstaat Michigan, genauer im Bezirk Wayne County: Dort hatten republikanische Vertreter am Montagabend zunächst die Zertifizierung der Stimmen im maßgeblichen Wahlgremium blockiert. Nach einem Aufschrei in den sozialen Medien nahmen die Republikaner die Blockade aber wieder zurück und zertifizierten das Wahlresultat doch.

Trump feuert Behördenchef nach Betrugs-Dementi

Mittwoch, 18. November, 01:40 Uhr: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert, weil dieser Behauptungen zu einem angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen hatte. Der Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA), Chris Krebs, sei "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb Trump auf Twitter. Dessen Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei "hochgradig unzutreffend", so Trump.

Es habe "massive Unregelmäßigkeiten" gegeben, behauptete Trump. Unter anderem hätten Verstorbene Stimmen abgegeben und Wahlmaschinen hätten Trump-Stimmen dem Demokraten Joe Biden zugeschlagen, behauptete der Republikaner weiter. Twitter verpasste Trumps Betrugsbehauptungen einen Warnhinweis, wonach es sich um "umstrittene" Aussagen handle.

In einer ersten Reaktion kritisierte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, das Vorgehen Trumps. Krebs habe für die Sicherheit der Wahlen gesorgt und gegen gefährliche Falschinformationen angearbeitet, heißt es in einer Mitteilung Pelosis. "Doch anstatt diesen patriotischen Dienst zu belohnen, hat der Präsident Krebs gefeuert, weil (...) dieser Trumps dauerhafte Kampagne von Wahlfälschungen abgelehnt hat."

Krebs und weitere führende Vertreter von US-Behörden hatten Trumps anhaltende Vorwürfe am vergangenen Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung zurückgewiesen - ohne den Präsidenten dabei beim Namen zu nennen. "Die Wahl am 3. November war die sicherste in der amerikanischen Geschichte", hieß es in der Stellungnahme. Sie wiesen darauf hin, dass die Abstimmung nicht durch den Einsatz von Computersoftware manipuliert worden sei. "Es gibt keine Belege dafür, dass ein Abstimmungssystem Stimmen gelöscht oder verändert hätte - oder auf irgendwelche Weise kompromittiert worden wäre."

Krebs, der zuvor für Microsoft gearbeitet hatte, war seit 2017 in leitender Position im Heimatschutzministerium tätig. Trump ernannte ihm im Februar 2018 zum Chef der Behörde für Cybersicherheit.

Zuckerberg und Dorsey sagen vor dem Senat aus

Dienstag, 17. November, 16.00 Uhr: Mark Zuckerberg und Jack Dorsey, die Chefs von Facebook und Twitter, haben am Dienstag vor dem Justizausschuss des Senats ausgesagt. Im Mittelpunkt steht die Praxis der sozialen Netzwerke, Inhalte immer häufiger mit Warnhinweisen zu versehen, wonach sie irreführende oder unwahre Aussagen enthalten könnten.

Die beiden Unternehmenschefs waren schon vor drei Wochen vor den Senat zitiert worden. Ihnen wurde vorgeworfen, insgeheim Wahlkampf für Trumps Konkurrenten Joe Biden betrieben zu haben.

Dorsey erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass sein Kurznachrichtendienst Twitter in den Tagen um die US-Wahl rund 300 000 Tweets mit Warnungen vor falschen oder irreführenden Informationen versehen habe. Das seien 0,2 Prozent aller Kurzbotschaften, die zwischen 27. Oktober und 11. November im Zusammenhang mit der Wahl abgesetzt wurden. Davon seien 456 Tweets für Nutzer nicht sofort lesbar gewesen.

Dorsey und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatten vor der Wahl zugesagt, ihre Plattformen aggressiv gegen Manipulationen durch ausländische Regierungen und gegen Versuche zu schützen, wegen des Wahlergebnisses zu Gewalt aufzustacheln. Facebook hat nach der Wahl eine Gruppe namens Stop the Steal (Stoppt den Diebstahl) gelöscht, die Anhänger von Präsident Donald Trump genutzt hatten, um Proteste gegen die Auszählung weiterer Stimmzettel zu organisieren. Twitter hat bei seinen Warnhinweisen auch vor Tweets des Präsidenten nicht haltgemacht.

Republikaner und Demokraten beobachten große Internetplattformen sehr scharf. Trump und die Republikaner werfen ihnen vor, sie seien voreingenommen gegen konservative Ansichten. Die Demokraten kritisieren, die Unternehmen gingen zu wenig gegen Falschinformationen und Anstachelung zum Hass vor. Daher könnten sich beide Parteien darin zusammenfinden, Internetplattformen den rechtlichen Schutz davor zu nehmen, für auf ihren Webseiten verbreitete Inhalte zur Verantwortung gezogen zu werden. Dafür müsste Abschnitt 230 des Communications Decency Act geändert werden. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1996 und sollte unter anderem junge Internet-Unternehmen vor rechtlichen Problemen schützen. Auch der gewählte Präsident Joe Biden hat sich für eine Reform ausgesprochen.