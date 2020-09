Von Juri Auel

Was wichtig ist

Katholische Kirche hat Sexualstraftäter gedeckt. Führende Kirchenleute in München, Essen und Rom haben einen als Sexualtäter verurteilten Priester über Jahre geschützt und seine Opfer ignoriert. Das legt ein kircheninternes Dokument nahe. Der Mann wurde nach Vorwürfen gegen ihn 1980 von Essen nach München versetzt, wo der frühere Papst Benedikt, Joseph Ratzinger, Erzbischof war. Von Matthias Drobinski

Merkel betont bei UN-Jubiläum Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit. "Wer meint, allein besser zurechtzukommen, irrt", sagt die Kanzlerin in ihrer Grußbotschaft an die Vereinten Nationen und kritisiert dabei nationale Alleingänge scharf. Deutschland sei bereit Verantwortung zu übernehmen - "gerne auch in einem erweiterten Sicherheitsrat". Zur Meldung

Insolvenz kostet Apotheken Millionen. Der zentrale Dienstleister AvP rechnet für Apotheken die Rezepte mit den Kassen ab. Das Unternehmen ging unter merkwürdigen Umständen pleite. Jetzt ermitteln Aufsicht und Staatsanwälte. Von Christian Bellmann, Elisabeth Dostert und Herbert Fromme

Sozialdemokraten in Italien verteidigen ihre Hochburg Toskana. Bei den Regionalwahlen behauptet sich die Linke überraschend stark. In der rechten Lega steht Salvinis Rolle als Parteichef in Frage, schreibt Oliver Meiler. Die Italiener sprechen sich zudem für eine Verkleinerung des Parlaments aus. Künftig sollen deutlich weniger Abgeordnete und Senatoren in den beiden Kammern vertreten sein.

USA kündigen neue Sanktionen gegen Iran an. Im Fokus stünden das Verteidigungsministerium und andere mit dem Militär verbundene Einheiten, sagt US-Außenminister Pompeo. Präsident Trump habe eine Verfügung unterzeichnet, auf deren Grundlage Sanktionen gegen diejenigen verhängt werden können, die an Waffenverkäufen an Iran beteiligt seien, teilt der Nationale Sicherheitsberater O'Brien mit. Pompeo fordert, auch Deutschland müsse Iran-Sanktionen umsetzen. Zur Nachricht

Leon Draisaitl als erster Deutscher zum wertvollsten NHL-Spieler gewählt. Der 24-jährige Kölner ist der zweite Profi-Sportler aus Deutschland nach dem Basketballer Dirk Nowitzki, dem in einer der großen US-Sport-Ligen diese Ehre zuteil wird.

Die News zum Coronavirus

RKI registriert 1821 Neuinfektionen. Der Ärzteverband Marburger Bund unterstützt Pläne von Gesundheitsminister Spahn für sogenannte Fieberambulanzen. Der Schulgipfel vereinbart die Anschaffung von Lehrerlaptops noch in diesem Jahr. Zur Meldung

Studie: Erschöpfung als Covid-19-Folge offenbar verbreitet. Irischen Forschern zufolge tritt diese Spätfolge bei Frauen häufiger auf als bei Männern - zudem sind Menschen mit psychischen Vorerkrankungen stärker betroffen. Großbritanniens Premier Johnson fordert seine Landsleute zum Home-Office auf. Weltweite Meldungen im Überblick

Söder warnt vor "Fußball-Ischgl". Bayerns Ministerpräsident hat kein Verständnis für mitgereiste Fans beim Supercup-Spiel des FC Bayern in Budapest - bei der Rückkehr droht die häusliche Isolation.

Was wichtig wird

Bayerisches Kabinett will Anti-Corona-Regeln verschärfen. In einer Kabinettssitzung will die bayerische Regierung unter Ministerpräsident Söder eine weitere Verschärfung der Maßnahmen verabschieden. Söder sprach am Montag zwar von einem "ethischen Dilemma" zwischen Lebensfreude und Gesundheitsschutz, kündigte jedoch unter anderem Sperrfristen und Personenbeschränkungen an, wie Andreas Glas berichtet.

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen hatte am Sonntag keine Einigung gebracht. Bei manchen Punkten liegen Arbeitgeber und Gewerkschaften weit auseinander. Die Gewerkschaften wollen bei den Warnstreiks behutsam vorgehen - doch betreffen sie auch Kitas und Krankenhäuser, schreibt Benedikt Peters.

Ifo-Institut informiert über wirtschaftliche Prognose für den Herbst. Von Präsident Clemens Fuest ist darin eine Abschätzung über die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise zu erwarten.

Britisches Unterhaus stimmt über Binnenmarktgesetz ab. Premierminister Johnson möchte mit seinem Vorschlag das angedachte Binnenmarktgesetz zwischen Großbritannien und der EU in einigen Punkten verändern. Unter anderem geht es um Sonderregelungen für Nordirland, die einen Grenzkonflikt zum europäischen Irland verhindern sollen. Aus EU-Sicht will Johnson mit seinem Entwurf jedoch Teile des gültigen Abkommens aushebeln.

Generaldebatte der UN-Vollversammlung beginnt. Am ersten Tag der Debatte kommen unter anderem die Staatschefs der USA (Trump), Brasiliens (Bolsonaro), der Türkei (Erdoğan) und Chinas (Xi) zu Wort - in aufgezeichneten Videos, die in einer Online-Konferenz abgespielt werden sollen, da die UN-Vollversammlung dieses Jahr nicht als Präsenzveranstaltung stattfindet.

Frühstücksflocke

So sieht Home-Office wirklich aus. Auf Twitter zeigen Dutzende, was man in ihren Videocalls alles nicht sieht: zum Beispiel fehlende Hosen und sehr viel Kinderspielzeug.