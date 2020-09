Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Trump gibt Demokraten Schuld an Zerstörung in Kenosha. Er habe den Verantwortlichen in der Stadt und im Bundesstaat Wisconsin die Unterstützung von Bundesbeamten angeboten, um die Proteste in den Griff zu bekommen. "Sie wollten einfach nicht, dass wir kommen, und dann war die Zerstörung angerichtet", sagte der US-Präsident. Bei den Protesten seit den Schüssen auf Jacob Blake wurde der Stadtverwaltung zufolge ein Schaden von an die zwei Millionen Dollar an städtischem Eigentum angerichtet. Zur Meldung

EXKLUSIV Commerzbank distanziert sich von Wirtschaftsprüfer EY. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich am heutigen Mittwoch mit der Frage, ob das Geldhaus die Konzernzahlen weiter von EY testieren lassen oder ob man der Hauptversammlung nicht einen Wechsel empfehlen sollte. EY ist tief in den Wirecard-Skandal verwickelt. Dieser hat die Commerzbank viel Geld gekostet. Herbert Fromme und Meike Schreiber berichten.

Gläubigerversammlung stimmt Rettungsplan für Galeria Karstadt Kaufhof zu. Mehr als 16 000 Beschäftigte können wieder hoffen: Die Gläubiger des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns verzichten auf Milliarden und machen den Weg frei für die Sanierung des Unternehmens. Die Details

Mehr als 50 schwarze Ex-Franchisenehmer klagen gegen McDonald's. Sie werfen der Fast-Food-Kette vor, ihnen schlechtere Bedingungen gegeben zu haben als weißen Konzessionsinhabern. McDonald's bestreitet die Vorwürfe. Im schlimmsten Fall muss das Unternehmen mit einer Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe rechnen. Zur Nachricht

Fast jeder dritte Homosexuelle wird im Job diskriminiert. Viele LGBTQI-Menschen gehen einer Studie zufolge im Kollegenkreis nicht offen mit ihrer Sexualität um. Besonders schwer haben es Transpersonen - Namensänderungen würden im Beruf oft nicht akzeptiert, kritisiert die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Mehr Informationen

US-Open: Murray gewinnt bei seinem Einzel-Comeback. Der ehemalige Weltranglisten-Erste siegt zum Auftakt gegen Yoshihito Nishioka 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 6:4. Serena Williams holt ihren 102. Sieg bei einem US-Open-Match. Die Deutschen Laura Siegemund, Philipp Kohlschreiber, Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer verpassen den Einzug in die zweite Runde. Zur Meldung

Die News zum Coronavirus

Vier Verbände wollen konstruktiv-kritische Überprüfung der Corona-Politik. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis fordert eine Kommission. Sie soll die vielfältigen Maßnahmen, die bis zu der Einschränkung von Grundrechten reichten, "gründlich, solide und sachlich" auswerten, sagt Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher des Vereins "Mehr Demokratie". Claudia Henzler berichtet.

Jeder Dritte glaubt, dass die Regierung die Corona-Krise überhöht. Eine neue Umfrage belegt die Gefahr eines Auseinanderdriftens der Gesellschaft durch die Corona-Krise. Die Initiative "Querdenken 0711" will vorerst keine Demos mehr in Berlin organisieren. Meldungen aus Deutschland im Überblick

Er schafft das. Jens Spahn hat die Fehlbarkeit der Corona-Politik schon früh eingeräumt, trotzdem wird gerade er jetzt von einer kleinen Truppe mit Hass verfolgt. Warum eigentlich? Lesen Sie den Text von der Seite Drei von Nico Fried und Jana Stegemann (SZ Plus).

Was wichtig wird

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Juli-Umsatz im Einzelhandel. Die Zahlen sind deswegen interessant, weil der Juli der erste Monat war, in dem wegen der Corona-Krise die gesenkte Mehrwertsteuer in Kraft war. Bis Jahresende gilt ein Satz von 16 statt der üblichen 19 Prozent.

Vorstandsklausur der Unionsfraktion im Bundestag. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie diskutiert die Spitze über zentrale Zukunftsthemen wie Innovation und Digitalisierung. Vor Beginn der Tagung wollen sich Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt äußern. Auch FDP und Grüne halten Klausuren ab.

Prozess gegen mutmaßliche Helfer bei Anschlag auf "Charlie Hebdo" startet. Die 14 Angeklagten werden verdächtigt, die Attentäter logistisch unterstützt zu haben. Bei den Anschlägen auf die Redaktion des Satiremagazins sowie eine Polizistin und einen koscheren Supermarkt waren im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet worden. Polizisten erschossen die drei islamistischen Täter. Interview zu islamistischem Terrorismus in Frankreich

Pressekonferenz nach Durchsuchungen im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach. Am Dienstag hatten Ermittler bundesweit die Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Es geht um den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie. Mehr Infos

Fortsetzung von Bushido-Aussage erwartet. Im Berliner Prozess gegen Clanchef Abou-Chaker tritt der Rapper auch als Nebenkläger auf. Abou-Chaker wird Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Untreue, gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Was Bushido bisher sagte, lesen Sie hier.

Filmfestspiele Venedig werden mit italienischem Drama eröffnet. Zur Premiere am Abend wird das italienische Ehedrama "Lacci" mit Alba Rohrwacher zu sehen sein. Das Festival in der Lagunenstadt ist das erste der weltweit großen, das seit Beginn der Corona-Pandemie wie geplant stattfindet, allerdings unter strengen Hygieneauflagen. Die großen Hollywood-Studios fehlen dieses Jahr in Venedig, schreibt Tobias Kniebe. Dafür hat man freien Blick auf einige neue Stars des internationalen Kinos.

Frühstücksflocke

Wo James Dean aus dem Fenster sprang. Nichts ist mehr Hollywood als das Hotel Chateau Marmont in Los Angeles. Es hat unzählige Geschichten zu erzählen, von Natalie Wood bis John Belushi. Nun soll es zum Privatklub für Reiche werden. Von Jürgen Schmieder