Das Wichtigste zum Coronavirus

Welcher Weg führt aus der Epidemie? Forscher machen wenig Hoffnung, dass die Beschränkungen bald gelockert werden können. Entscheidend sei, das Gesundheitssystem zu rüsten und neue Ausbrüche sofort einzugrenzen, schreiben SZ-Autoren. Zum Text mit Grafiken

EXKLUSIV: EU-Kommissar warnt vor Lockerung der Schutzmaßnahmen aus wirtschaftlichen Erwägungen. Im SZ-Interview sagt Janez Lenarčič, zuständig für Krisenmanagement, dass Gesundheit und Menschenleben "unsere wichtigste Priorität sein" sollten. Die wirtschaftlichen Folgen sollten durch wirtschaftliche Gegenmaßnahmen gemildert werden. Interview von Björn Finke

New York City stößt an seine Grenzen. Der Höhepunkt der Pandemie ist wohl noch nicht erreicht, doch schon jetzt ist der Mangel an Beatmungsgeräten frappierend, schreibt Christian Zaschke. Bilder aus einer Stadt, die mit dem Schlimmsten rechnet. Die USA melden inzwischen mehr als 100 000 Infizierte.

Schwedens besonderer Umgang mit dem Coronavirus. Schulen bleiben offen, Skigebiete ebenso: Das Land verzichtet auf strenge Verbote und appelliert an die Vernunft seiner Bürger. Doch die Zweifel an der Strategie wachsen - die Zahl der Toten auch, berichtet Kai Strittmatter (SZ Plus).

Außerdem wichtig

Was außer dem Coronavirus noch wichtig ist

Bundeskriminalamt veröffentlicht Abschlussbericht zum Anschlag in Hanau. Der Attentäter habe seine Opfer nach rassistischen Kriterien ausgewählt, um möglichst viel Aufmerksamkeit für seine Verschwörungstheorien zu bekommen. Er sei nicht in erster Linie von einer rechtsextremen Gesinnung getrieben worden, berichten Florian Flade und Georg Mascolo.

Kommission lehnt Wechsel bei Rentensystem ab. Die Rentenkommission hat nach zwei Jahren Arbeit ihren Abschlussbericht vorgelegt. Das Expertengremium empfiehlt, die Bezüge weiterhin auf einem Mindestniveau abzusichern, allerdings ohne die Beitragszahler zu überfordern, schreibt Henrike Roßbach.

Was wichtig wird

Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht auf Sonntag. Die geplante Abschaffung der Zeitumstellung in Europa kommt kaum voran. Die EU-Kommission hatte nach einer selbst organisierten Umfrage vorgeschlagen, den Wechsel zwischen Sommer- und Normalzeit zu beenden. Das Europäische Parlament stimmte dafür, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben. Nun müssen sich die Mitgliedstaaten im Rat der EU festlegen. Besuch bei Wissenschaftlern, die versuchen, die innere Uhr des Menschen zu verstehen.

Letzte Folge der Lindenstraße wird ausgestrahlt. Im Ersten läuft am Sonntag nach fast 35 Jahren die letzte Folge der Serie. Obwohl die Dreharbeiten im Dezember abgeschlossen wurden, kommt auch das Thema Coronavirus kurz vor. Der Absetzungsbeschluss wurde bereits Ende 2018 von der Fernsehprogrammkonferenz der ARD getroffen. Zur Begründung wurden Sparzwänge im Senderverbund und gesunkene Einschaltquoten genannt. Ein Abschied in Zahlen

Earth Hour als Zeichen für den Klimaschutz. Weltweit gehen an diesem Samstag wieder die Lichter an berühmten Bauwerken und in Millionen Wohnungen aus. Bei der 2007 gestarteten Aktion setzen Menschen jeweils um 20.30 Uhr an ihren Standorten durch das Ausschalten der Lichter für eine Stunde ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz.

Frühstücksflocke

101 Jahre alt und Corona überlebt. Viva il nonno! Es lebe der Großvater! Als Alberto Bellucci mit 39 Grad Fieber in Rimini ins Krankenhaus kam, da waren Virologen und Statistiker pessimistisch. Doch Bellucci hat auch schon die Spanische Grippe und die Nazis überstanden. Von letzteren wurde er drei Mal festgenommen, doch er konnte sich immer befreien. Folge 6 der SZ-Serie "Alles Gute" von Oliver Meiler