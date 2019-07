5. Juli 2019, 17:38 Uhr SZ Espresso Nachrichten kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Der Tag kompakt

AfD-Liste in Sachsen auf 18 Plätze gestutzt. Wegen eines Formfehlers sind bei der Landtagswahl nur 18 von 61 Listen-Kandidaten der Partei zugelassen. Das könnte sich drastisch auf die Wahl am ersten September auswirken, berichtet Robert Roßmann.

Schulze will CO₂-Steuer an Klimaprämie koppeln. Die Bundesumweltministerin will nach und nach eine Abgabe auf CO₂ im Verkehr und beim Heizen einführen. Im Gegenzug will Schulze klimafreundliches Verhalten über eine "Klimaprämie" belohnen, sodass sich die Kosten ausgleichen oder umweltfreundlich handelnde Bürger sogar ein Plus machen, berichtet Markus Balser.

BMW-Chef Harald Krüger tritt ab. Krüger kündigte an, seinen Vertrag im April 2020 auslaufen zu lassen. Unter ihm stiegen die Absatzzahlen. Dennoch wurde er oft kritisiert: Er sei zu weich für dieses Amt, zu wenig Wegweiser. Über seine Nachfolge soll schon bald entschieden werden. Im Gespräch sind der bisherige Forschungschef Klaus Fröhlich und der bisherige Produktionsvorstand Oliver Zipse, berichtet Max Hägler.

Sea-Watch-Kapitänin Rackete will Salvini verklagen. Der Anwalt der Seenotretterin sagte, er habe bereits eine Verleumdungsklage vorbereitet. Der italienische Innenminister habe nicht nur Beleidigungen ausgesprochen, sondern auch zu strafbaren Handlungen angestiftet. Zur Nachricht

Staatsanwaltschaft leitet Verfahren gegen Pegida-Teilnehmer ein. Bei einer Pegida-Demo äußerten sich Demonstranten vor ARD-Kameras diffamierend über die Ermordung des CDU-Politikers Lübcke. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet - wegen der Billigung von Straftaten. Die Details

Offenbar 80 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Sie kommen aus Libyen, wo die Zustände in den Internierungslager für Migranten katastrophal sind. Für viele ist die Flucht an Bord eines überfüllten Schlauchbootes der einzige Ausweg, berichtet Oliver Meiler.

Journalist Michael Jürgs ist tot. Er starb nach langer Krankheit in der Nacht auf Freitag in Hamburg im Alter von 74 Jahren. Klug, gescheit, wütend: Jürgs glaubte unbeirrt an den Sinn seiner Arbeit. Nachruf von Hans Leyendecker

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Wann Wasserflaschen wirklich nachhaltig sind. Wer zum Beispiel in Hamburg das Adelholzener Wasser aus einer Mehrwegflasche trinkt, schützt die Umwelt nicht mehr als jemand, der eine große Flasche Billigwasser von Lidl wählt. Von Michael Kläsgen

Das taugt das günstige Elektroauto aus Aachen. Ein erschwinglicher City-Stromer statt der großen Batteriepanzer für die Autobahn: Den E.Go Life gibt es ab 12 000 Euro. Selbst für ein Billig-Elektroauto ist er reichlich karg - und alles andere als sparsam. Von Christina Kunkel

Das Ende des Vollsprints. Arjen Robben sieht ein, dass sein Körper eine weitere Saison Profifußball nicht mehr packt. Über einen Spieler, der seine Muskelfasern immer auf Maximal-Spannung hielt. Von Martin Schneider

SZ-Leser diskutieren​

CO₂-Steuer: Ihre Meinung zu den Plänen der Umweltministerin. "Wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, durch klimafreundliches Handeln zu punkten und auch die Geringverdiener entlastet werden, eine top Idee", schreibt Schuncks. Auch Maestro ist für die Prämie, denn ohne "würden am Ende die Armen die Hauptlast tragen" - doch diese müsse "bei den Verursachern liegen". Ophorus kritisiert, dass nur Konsumenten in das "Belohnungs-Bestrafungssystem" aufgenommen würden, denn "an erster Stelle muss der Verzicht belohnt werden". Diskutieren Sie mit uns.