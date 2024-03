Nach der Wahl in Russland

"So ist das Leben": Erstmals hat der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Auftritt in seinem Wahlkampf-Hauptquartier über seinen toten Kritiker Alexej Nawalny öffentlich gesprochen.

Von Frank Nienhuysen

Die Unannehmlichkeiten am Tag nach der Abstimmung begannen sehr früh. Seit sechs Uhr morgens waren in Moskau die Straßen Iljinka, Warwarka und die Uferstraße Moskworezkaja gesperrt, die von Osten der Hauptstadt aus direkt zum Kreml führen. Auch eine angrenzende Brücke über den Stadtfluss wurde am Montag abgeriegelt. Moskau bereitete sich auf das nächste Großereignis vor, ein patriotisches Konzert auf dem Roten Platz. Das Land kommt gerade nicht zur Ruhe. Wladimir Putin dürfte dies recht sein, für ihn könnte es dieser Tage kaum besser laufen.