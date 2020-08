Interview von Detlef Esslinger und Claudia Henzler

Muhterem Aras wurde 1966 in einer Familie alevitischer Kurden im Osten der Türkei geboren. Im Alter von zwölf Jahren zog sie mit ihren Eltern und vier Geschwistern in die Nähe von Stuttgart. Ihren Wahlkreis gewann sie 2016 mit 42,4 Prozent; danach nominierten die Grünen sie als Landtagspräsidentin. Ende Juni hatte sie in dem Amt die Aufgabe, den plötzlich verstorbenen AfD-Abgeordneten Klaus Dürr zu würdigen. Aras erinnerte daran, dass Dürr zu Weihnachten den Mitarbeitern in der Verwaltung Süßigkeiten schenkte, in einer warmherzigen Rede nannte sie ihn freundlich, umgänglich und zuvorkommend.