Von Cathrin Kahlweit

Die Republik Moldau ist mit ihren 34 000 Quadratkilometern und ihren offiziell zweieinhalb Millionen Einwohnern immer ein Fleck auf der Landkarte gewesen, den die meisten Europäer nicht hätten orten können. Irgendwo bei Russland? Am Balkan vielleicht? Das hat sich spätestens mit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr so radikal geändert, dass an manchen Tagen in der Hauptstadt Chişinău mehr Flugzeuge mit politischen Delegationen landen als in den Hauptstädten vieler EU-Staaten.