Bei dem früheren Erzbischof seien 24 Pflichtverletzungen in Zusammenhang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln festgestellt worden. Kardinal Woelki wird entlastet. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Von Philipp Saul und Annette Zoch

Der Strafrechtler Björn Gercke hat ein brisantes Gutachten zum Umgang des Erzbistums Köln mit sexuellem Missbrauch vorgestellt und dabei den früheren Erzbischof Joachim Meisner schwer belastet. "Herrn Dr. Meisner trifft ein Drittel der von uns festgestellten Pflichtverletzungen." Bei ihm seien 24 Pflichtverletzungen in Zusammenhang mit Missbrauch festgestellt worden. Dabei gehe es größtenteils um die Aufklärungs- und Meldepflicht, aber auch um die Sanktionierungspflicht, die Verhinderungspflicht und um die Opferfürsorge.

Bei dem amtierenden Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki, der das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, stellten die Juristen nach eigenen Angaben keine Pflichtverstöße fest. Bei dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße gebe es elf Pflichtverletzungen. Dominikus Schwaderlapp, heute Weihbischof im Erzbistum Köln und Generalvikar unter Meisner, habe mindestens acht Pflichtverletzungen begangen.

Gercke erklärte, dass der frühere Kölner Erzbischof Meisner (1933-2017) zusätzlich zu den Beständen des Erzbistums einen eigenen Ordner mit Akten über "Brüder im Nebel" geführt habe, "in dem er geheimhaltungsbedürftige Unterlagen aufbewahrt" habe. Mindestens zweimal habe es Aktenvernichtungen gegeben, wie sie das kirchliche Recht jedoch vorschreibe. Im Deutschlandfunk hatte Meisner 2010 auf die Frage zu den gerade bekanntgewordenen Missbrauchsfällen gesagt: "Nichts geahnt. Nichts geahnt." Die Juristin Kerstin Stirner hingegen sagte, Meisner seien durchaus schon vor 2010 Missbrauchsfälle bekannt gewesen.

Die Untersuchung geht Gercke zufolge bis zum Jahr 1975 zurück und führt 243 Beschuldigte und "386 individualisierbare Betroffene" auf. Nach den Aktenrecherchen gab es 314 Betroffene sexualisierter Gewalt, die überwiegend männlich und unter 14 Jahre alt waren zum Zeitpunkt der Tat. Woelki hatte die Juristen beauftragt, Verantwortliche namentlich zu benennen, gegebenenfalls auch ihn selbst.

Bei der Erstellung des Gutachtens stützten sich die Juristen unter anderem auf von der katholischen Kirche bereitgestellte Akten. Die Kirche habe zugesichert, dass die Akten nach aktuellem Stand vollständig gewesen seien. Gercke sagte über den Bestand der Akten: "Wir haben erhebliche Mängel in Hinblick auf die Organisation des Aktenbestands sowie der Aktenführung im Erzbistum festgestellt." Die Juristen seien auf 20 Namen gestoßen, die möglicherweise in Zusammenhang mit Missbrauch standen und die weder in den Akten standen noch der beim Erzbistum angesiedelten kircheninternen Interventionsstelle bekannt waren.

Der Fokus des Gutachtens liegt nicht auf den Tathergängen, sondern auf dem Agieren der Bistumsleitung. "Es geht uns nicht darum 'Was hat Priester X dem Kind Y angetan?', sondern 'Haben Kardinal, der Generalvikar, sonst ein Bistumsverantwortlicher richtig gehandelt?'", sagte Gercke vorab dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dabei seien "Pflichtverletzungen noch lebender Akteure" auch auf höchster Ebene festgestellt worden. In der Pressekonferenz betonte Gercke, es habe nicht geprüft werden können, ob die Missbrauchsvorwürfe im Einzelfall zutreffend gewesen seien.

Woelki hatte vor der Veröffentlichung gesagt, er wolle Führungskräfte des Erzbistums eventuell vorläufig von ihren Aufgaben entbinden, falls sie durch das neue Gutachten belastet werden sollten. "Sofern es mich betrifft, habe ich bereits erklärt, dass ich mich den Ergebnissen der Untersuchung stellen werde", versprach er. "Dasselbe erwarte ich aber auch von anderen." Vertuschung dürfe es in Zukunft nicht mehr geben. Erste Konsequenzen aus dem Gutachten sollen bereits am kommenden Dienstag vorgestellt werden.

Woelki stand in einem Fall selbst im Visier. Er soll den mittlerweile gestorbenen Düsseldorfer Pfarrer Johannes O. geschont haben, dem der Missbrauch eines Kindergartenjungen Ende der 1970er Jahre zur Last gelegt wird. Nachdem Woelki 2014 Erzbischof von Köln geworden war, entschied er, nichts gegen O. zu unternehmen. Seine Begründung dafür: O. sei aufgrund einer fortgeschrittenen Demenz "nicht vernehmungsfähig" gewesen.

Das Gutachten steht unter großer öffentlicher Beobachtung. Es ist bereits die zweite Untersuchung zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln. Kardinal Woelki hatte bereits 2019 die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl mit einem Missbrauchsgutachten beauftragt. Eine für März 2020 geplante Vorstellung der Untersuchung wurde aber überraschend verschoben und dann im Oktober 2020 ganz abgesagt.

Als Grund führte die Bistumsleitung angebliche methodische Mängel und äußerungsrechtliche Probleme an. Kritiker indes vermuten, das Gutachten sei der Bistumsleitung zu unbequem geworden. Woelki entschied, das Gutachten nicht zu veröffentlichen. Dies löste unter den Gläubigen einen Sturm der Entrüstung und eine beispiellose Austrittswelle aus. Auch deshalb soll das Münchner Gutachten, das bisher unter Verschluss gehalten wird, am kommenden Donnerstag für Journalisten und Interessierte nach Voranmeldung einsehbar sein.

Der Kölner Staatsanwaltschaft liegt das erste Gutachten schon länger vor. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, doch bisher wurden keine Anhaltspunkte für strafrechtliche Ermittlungen gefunden: Dafür seien die Taten schon zu lange her, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch bei Kardinal Woelki persönlich sieht die Staatsanwaltschaft kein strafrechtlich relevantes Verhalten. Nach Angaben von Gercke liegt mittlerweile auch das neue Gutachten bereits bei der Staatsanwaltschaft.