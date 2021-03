Im Mittelpunkt der Affäre: Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat das neue Gutachten beim Strafrechts-Professor Björn Gercke in Auftrag gegeben.

Von Matthias Drobinski, Frankfurt

Man hört Ellen Adler an, dass sie mit der Fassung ringt. "Es kann nicht sein, dass jemand am Vormittag untersucht, ob das Erzbistum Köln bei Missbrauchsfällen gegen die christlichen Grundsätze gehandelt hat - und dann am Nachmittag dafür sorgt, dass der Priester straflos bleibt, der mich missbraucht hat."