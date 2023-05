Einigung im Streit um steigende Kosten: Der Bund zahlt Ländern und Kommunen bereits in diesem Jahr deutlich mehr und kündigt an, eine Reform des Finanzierungssystem zu prüfen.

Von Markus Balser

Bund und Länder haben ihren monatelangen Streit um die steigenden Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber beigelegt. Bei einem Gipfel im Kanzleramt einigten sich beide Seiten nach stundenlangen Verhandlungen auf einen Kompromiss. Demnach sollen die Länder in diesem Jahr eine Milliarde Euro mehr für die Kosten etwa von Unterbringung und Integration bekommen. In den nächsten Monaten soll die Finanzierung dann so umgebaut werden, dass bei hohen Flüchtlingszahlen auch dauerhaft mehr Geld fließt. "Unser Land steht vor einer großen Herausforderung", sagte Scholz bei der abschließenden Pressekonferenz im Kanzleramt.

Die Einigung entspricht damit weitgehend der Forderung der Länder, auf die sich die 16 Ministerpräsidenten am Mittwoch in Vorgesprächen geeinigt hatten. Der Bund zahlt in diesem Jahr bereits 2,75 Milliarden Euro an Länder und Kommunen: 1,5 Milliarden Euro für Geflüchtete aus der Ukraine sowie 1,25 Milliarden Euro für Geflüchtete aus anderen Ländern. Nun sollen es 3,75 Milliarden Euro werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten ursprünglich gesagt, dass der Bund nicht mehr Geld zahlen könne.

Die Bundesregierung kommt den Ländern aber auch in einem weiteren Punkt entgegen - auch wenn eine Entscheidung darüber vorerst vertagt wurde. Das starre System von pauschalen Zahlungen an die Länder könnte einem System weichen, das berücksichtigt, wie viele Menschen in Deutschland Schutz suchen. Dem Beschlusspapier zufolge wollen Bund und Länder über eine Reform beraten und im November entscheiden. Bis dahin solle eine Arbeitsgruppe die Entscheidung vorbereiten.

Hintergrund des Streits ist die hohe Zahl geflüchteter Menschen in Deutschland. Neben einer Million Menschen aus der Ukraine wächst die Zahl der Asylbewerber. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehr als 100 000 Asylerstanträge entgegengenommen - ein Anstieg um fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptherkunftsländer waren seit Jahresbeginn Syrien, Afghanistan und die Türkei.

Der Beschluss formuliert neben den Finanzhilfen auch neue Maßnahmen, um Asylverfahren zu beschleunigen oder Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu forcieren. Dazu sollen etwa Kooperationsabkommen mit Herkunftsländern geschlossen werden. Die Bundesregierung kündigt in dem Beschlusspapier zudem einen Gesetzentwurf an, um Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten einzustufen.

Unter anderem hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern, sagte Scholz. Vereinbart wurden den Angaben zufolge auch erweiterte Zuständigkeiten der Bundespolizei und ein verbesserter Informationsaustausch zwischen Justiz- und Ausländerbehörden. Vor allem soll die Digitalisierung in den Asylverfahren vorangetrieben werden. Laut Beschlusspapier sollen alle Prozesse künftig digital ablaufen - auch per E-Akte.