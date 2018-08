17. August 2018, 18:50 Uhr Migration Das nächste Abkommen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist sich am Freitag nach eigenen Angaben mit Griechenland über die Rückführung von Flüchtlingen einig geworden - sofern diese über die österreichische Grenze nach Deutschland einreisen wollen.

Von Jan Bielicki

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nun auch mit der griechischen Regierung eine schnelle Rückführung bestimmter bereits dort registrierter Asylbewerber vereinbart. "Wir haben uns mit Griechenland geeinigt", sagte eine Sprecherin seines Ministeriums am Freitag in Berlin. Der Abschluss eines Abkommens stehe "unmittelbar bevor", es fehle lediglich ein letzter Briefwechsel.

Die Einigung mit Athen ist bereits das zweite in einer Serie von Abkommen, die Seehofer vor allem mit den europäischen Anrainerstaaten des Mittelmeeres schließen will. Dabei geht es um die Möglichkeit, Migranten, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden, in kürzester Zeit wieder in das EU-Land zurückzuschicken, in dem sie bereits einen Asylantrag gestellt haben. Falls ein Vergleich der Fingerabdrücke im europäischen Datensystem Eurodac ergibt, dass ein an dieser Grenze kontrollierter Flüchtling bereits Asyl in Spanien oder Griechenland begehrt hat, könnte er so innerhalb von 48 Stunden dorthin überstellt werden. Bisher dauerte das nach den Fristen der Dublin-Verordnung der EU meist mehrere Monate oder klappte gar nicht.

Das Ministerium erklärt, solch eine Vereinbarung werde es wohl auch mit Italien geben

Erst in der vergangenen Woche hatte Seehofer eine vergleichbare Vereinbarung mit Spanien getroffen. Auch die Verhandlungen mit der Regierung in Rom über ein solches Abkommen seien sehr weit fortgeschritten, sagte die Ministeriumssprecherin, "wir gehen davon aus, dass diese Vereinbarung auch mit Italien zustande kommt". Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Viele Flüchtlinge betrifft die damit mögliche Schnell-Rückführung zunächst jedoch nicht. Es geht nur um solche Migranten, die an der deutschen Grenze zu Österreich überprüft werden und die bereits Asyl in Spanien oder Griechenland beantragt oder erhalten haben. Nach Angaben des Innenministeriums aus der vorigen Woche hat die Bundespolizei seit Mitte Juni dabei etwa 150 Personen festgestellt, die bereits in einem anderen EU-Staat als asylsuchend registriert waren - jeder zweite von ihnen in Italien, jeder fünfte in Österreich.

Der Abschluss solcher Verträge ist Teil des Kompromisses, mit dem CDU und CSU ihren im Frühsommer heftig geführten Asylstreit vorläufig beilegten. Er hatte sich an Seehofers Ankündigung entzündet, an den Grenzen bereits anderswo als Asylbewerber registrierte Migranten zurückzuweisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dagegen auf die Einhaltung der EU-Regeln gepocht. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte die Vereinbarung mit Griechenland scharf. Ihr Geschäftsführer Günter Burkhardt sagte, er befürchte "eine Umgehung geltenden Rechts durch dieses Abkommen".