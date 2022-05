CDU-Parteichef Friedrich Merz am Dienstag in der zerstörten Kleinstadt Irpin, etwa 30 Kilometer entfernt von Kiew.

CDU-Chef Friedrich Merz besucht die Hauptstadt der Ukraine. Die Frage ist nur, was er dort will. Zumindest als Seitenhieb gegen Kanzler Scholz ist die Reise wohl zu verstehen.

Von Christoph Koopmann, Kiew

Friedrich Merz sieht am Dienstagvormittag noch etwas müde aus, wie er da sitzt und den Menschen, die ihm auf Twitter folgen, von seinem Ausflug erzählt. Das Setting: ein ungemachtes Bett im Schlafwagenabteil eines Zuges, draußen zieht Grün vorbei, auf dem Tischchen Plastikwasserflaschen und Mappen, die nach Arbeit aussehen, und mittendrin ein CDU-Vorsitzender in beigefarbenen Chinos und einem Streifenhemd, das erstaunlich faltenfrei aussieht nach einer Nacht in der Bahn.

Die Botschaft, die Merz in diesem 17-Sekunden-Clip verbreiten möchte: "Alles sicher, alles gut" auf dem Weg nach Kiew. Nur die Augenlider hängen halt auf halb acht. Ist eben recht beschwerlich, ein Trip in ein Kriegsgebiet, in dem für die Wenigsten alles sicher, alles gut ist.

Umstritten ist Merz' Reise auch. Als die CDU am Sonntag verkündete, ihr Chef wolle die Hauptstadt der Ukraine besuchen, hat es nicht sehr lange gedauert, bis sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil meldete und davor warnte, den Krieg parteipolitisch zu instrumentalisieren. Man musste keine Diplomarbeit über politische Kommunikation verfasst haben, um das auch als Botschaft an Merz zu verstehen.

Dass die Reise Druck auf den Kanzler machen soll, bestreitet Merz

Denn: Klingbeils Chef und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ist, entgegen der regierungsamtlichen Gepflogenheiten dieser Tage, bisher nicht in Kiew gewesen und plant, das nach jüngsten Aussagen auch in absehbarer Zeit nicht zu ändern. Dem ZDF sagte Scholz, Grund dafür sei Kiews Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, worauf der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk den Kanzler prompt eine "beleidigte Leberwurst" nannte.

Friedrich Merz hingegen möchte ein Staatsmann sein, auch wenn er durch eine aus seiner Sicht unglückliche Fügung nur als Oppositionsführer und nicht als Kanzler ins Kriegsgebiet fahren kann. Dass er mit seiner Reise Druck auf Scholz ausüben wolle, bestritt Merz vor Fahrtantritt: Das ukrainische Parlament habe ihn eingeladen, da müsse er nicht die Bundesregierung um Erlaubnis fragen.

Wobei es durchaus im Bereich des Vorstellbaren liegt, dass sie im Kanzleramt langsam ganz gern ein Vetorecht für Reisepläne deutscher Politiker besäßen. Erst neulich mussten sich in Sachen Lieferung schwerer Waffen eher skeptische Teile der Ampelkoalition ärgern, dass die Abgeordneten Michael Roth (SPD), Anton Hofreiter (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) nach Kiew gefahren sind, um dort der ukrainischen Seite beizupflichten, dass eben solche schweren Waffen sinnvoll und nützlich seien. Dieses Thema ist gerade erst qua Einlenken der Skeptiker durch - und nun kommt Merz um die Ecke.

Welchen Zweck dieser genau mit seiner Ukraine-Reise verfolgt, bleibt zunächst unklar. Ein reiner Solidaritätsbesuch bei ukrainischen Parlamentarierkollegen? In den vergangenen Wochen fuhren ja schon etliche Regierungschefs, die EU-Kommissionspräsidentin, der Ratschef und der UN-Generalsekretär nach Kiew - Menschen mit einem gewissen Handlungsspielraum also, wenn es um Hilfe oder Vermittlungsbemühungen geht.

Solidaritätsbekundung im zerstörten Irpin

Merz als Oppositionsführer aber kann so viel nicht ausrichten für die Ukrainer, zumal die gröbsten Streitigkeiten um Waffen gelöst zu sein scheinen. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Wochenende jedenfalls noch gesagt, sie genehmige keine Ukraine-Reise-Anträge von Abgeordneten, wenn der Zweck nicht erkennbar sei. Was Merz ihr wohl gesagt hat?

Nicht nur über den genauen Reisegrund schweigt sich der CDU-Vorsitzende aus. Abgesehen vom vormittäglichen Twitter-Video lässt Merz die Außenwelt zunächst nicht teilhaben. Abfahrtszeit, Route und Ankunftszeit sollen aus Sicherheitsgründen nicht an die Falschen geraten, heißt es.

Am Mittag trifft Merz in Kiew ein, dann geht es in die von russischen Truppen befreite Vorstadt Irpin, wo er seine Solidarität mit den Ukrainern bekundet. Inoffiziell ist zu hören, Merz plane auch ein Treffen mit dem Kiewer Bürgermeister und einstigen Box-Champion Vitali Klitschko. Vielleicht ist auch das in allererster Linie ein Signal: Merz, der starke Mann, an der Seite eines buchstäblich sehr starken Mannes.