"Die Entgleisungen von Merz sind mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden", sagte Bäumler der Nachrichtenagentur dpa. Merz spalte seine Partei.

Zuvor hatten bereits SPD, Grüne und Linkspartei Merz für dessen Äußerungen kritisiert. Wörtlich hatte der CDU-Chef dem Fernsehsender Welt gesagt: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigte am Freitag in Berlin hingegen seinen Parteivorsitzenden: Dieser spreche "schwierige Sachverhalte an, und wir sind daran interessiert, sie anzusprechen, aber auch zu lösen." In der CDU gebe es Unterstützung für die Äußerungen von Merz. Linnemann bekräftigte seine Aufforderung auch an die Ampel-Parteien, beim Thema Migration "parteiübergreifend aus der Mitte des Parlaments" Lösungen zu finden. "Das Angebot steht nach wie vor."

Bundeszahnärztekammer wie auch der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben mittlerweile auf Nachfrage erklärt, keine Daten zu erheben, die Merz' Aussagen belegen könnten. Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer können dazu keine Zahlen vorlegen. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer, sagte der Wirtschaftswoche, er könne die Aussagen des CDU-Chefs "ehrlich gesagt nicht nachvollziehen".