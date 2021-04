Von Peter Burghardt, Grimmen

Das Wahlkreisbüro von Dr. Angela Merkel liegt nach wie vor mitten in Stralsund, Hansestadt und Weltkulturerbe. Ossenreyerstraße 29, zwischen Optiker und Parfümerie. Bis vor einiger Zeit hing am Portal ein glänzendes Messingschild mit ihrem Namen, oft fotografiert und dann geklaut. Jetzt hängt dort eine zerkratzte Tafel aus Plexiglas. Angela Merkel tritt in ihrem Wahlkreis nicht mehr an. Der Mann, der hier ihr Nachfolger werden will, heißt Georg Günther.