Die Kanzlerin ist auf Abschiedsbesuch in Washington. Sehen Sie hier ihre Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten im Livestream.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf Abschiedsbesuch im Weißen Haus. Dort tritt sie in diesen Minuten voraussichtlich das letzte Mal zusammen mit US-Präsident Joe Biden vor die Kameras.

Biden empfing Merkel zuvor in seinem Arbeitszimmer, dem Oval Office. Biden betonte, dass er Merkel als persönliche Freundin und Freundin der USA sehe. Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland sei stark und werde stärker, so der US-Präsident. Merkel habe viel für diese "andauernde Freundschaft" getan. Die Kanzlerin sagte wiederum über die Beziehungen der USA zu Deutschland: "Ich schätze die Freundschaft sehr, ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan hat."

Merkel ist die erste Regierungschefin aus Europa, die Biden seit seiner Amtsübernahme im Januar im Weißen Haus empfängt. Der Besuch soll den Neuanfang der deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren. Biden bemüht sich darum, die unter Trump schwer belasteten Beziehungen zu Deutschland und zu anderen Verbündeten der USA wieder zu reparieren.

Nach dem Treffen von Merkel und Biden solle eine "Washington-Erklärung" veröffentlicht werden, die eine gemeinsame Vision für die Zusammenarbeit bei der Bewältigung politischer Herausforderungen skizzieren soll.

Keine schnelle Lösung zu Nord Stream 2 in Sicht

Eine US-Regierungsvertreterin machte vor der Pressekonferenz deutlich, dass die Vereinigten Staaten nicht mit einer Lösung des Konflikts um die Gaspipeline Nord Stream 2 beim Treffen von Biden und Merkel rechnen. Sie erwarte, dass Biden seine Bedenken zur Sprache bringen werde. Sie gehe aber nicht davon aus, dass diese Diskussion zu einem Ergebnis oder einer offiziellen Ankündigung führen werde. Die "sehr produktiven" Gespräche zwischen Vertretern der Bundesregierung und der USA zu dem Thema würden in den kommenden Tagen weitergeführt. Auch Merkel hatte sich skeptisch gezeigt, ob es jetzt schon eine abschließende Lösung geben werde.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist aktuell das größte Konfliktthema zwischen den USA und Deutschland. Mit ihr soll russisches Gas unter Umgehung der Ukraine nach Deutschland gebracht werden. Die USA und einige osteuropäische Nato-Partner befürchten eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen und lehnen das Projekt deswegen ab. Washington und Berlin bemühen sich seit Wochen um einen Kompromiss. Sie haben sich nach Angaben von Außenminister Heiko Maas bei vielen Punkten angenähert.

Mit dem Blick auf die Flutkatastrophe in Deutschland rückte das Thema Klimaschutz näher in den Fokus des Treffens. Weitere Themen der Gespräche im Weißen Haus dürften der Umgang mit China und Russland, die bedrohliche Lage in Afghanistan kurz vor dem Ende des internationalen Militäreinsatzes und der Kampf gegen die Corona-Pandemie gewesen sein. Zahlreiche Organisationen riefen die Kanzlerin dazu auf, ihren Widerstand gegen eine Aufweichung des Patentschutzes für Impfstoffe aufzugeben. Es gab Proteste vor dem Weißen Haus. Biden hat sich dafür ausgesprochen, im globalen Kampf gegen die Pandemie den Patentschutz vorübergehend auszusetzen.