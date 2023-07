Von Jana Stegemann, Hamburg

Die drei Minuten und 52 Sekunden sind schwer auszuhalten. Immer wieder stellt der NDR-Reporter dem SPD-Politiker die gleiche Frage. Wie teuer die dank Steuergeld finanzierte SPD-Veranstaltung im Vier-Sterne-Hotel in Mecklenburg-Vorpommern denn nun war? Zehnmal beantwortet Philipp de Cunha die Frage nicht - und wiederholt stattdessen zehnmal nahezu wortgleich die Sätze: "Die SPD führt seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch. Uns ist es ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen."

Seine Botschaft ist klar - nur hat NDR-Mann Klaus Göbel danach gar nicht gefragt. Nach der achten Wiederholung dieser Sätze sagt Göbel leicht genervt: "Das weiß ich jetzt schon." Er stellt die Frage nach den Kosten jedoch noch ein neuntes und ein zehntes Mal, bevor er das TV-Interview mit den Worten "Okay, Sie beantworten's nicht, also vergessen wir's" abbricht.

Der Vorwurf der Vetternwirtschaft geht viral nach einem grotesken Interview

Der Ausschnitt des NDR-Beitrags hat sich rasant im Netz verbreitet; sogar ausländische Medien berichten über den 35-jährigen Da Cunha, der zuvor als Landtagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Schweriner Landtag wohl eher vor allem Menschen in seinem Bundesland bekannt war.

Bereut Da Cunha das Interview heute? Auf eine Anfrage der Süddeutschen Zeitung antwortet ein Pressesprecher schriftlich. Wer das Video sähe, "das warum auch immer gänzlich ohne vorliegenden Kontext und Vorgeschichte ausgespielt wurde, dürfte es naturgemäß als wenig erhellend einordnen. Es wird der Eindruck vermittelt, wir würden nicht offen Rede und Antwort stehen". Das sei nicht der Anspruch, heißt es weiter, Da Cunha verstehe "ärgerliche Reaktionen, die dem fehlenden Kontext geschuldet" seien. Zum Zeitpunkt des Interviews habe Da Cunha die Schlussrechnung nicht vorgelegen, die Kosten lieferte der Fraktionsvorstand einen Tag später nach: 59 Euro pro Person seien fällig geworden. Bei etwa 250 Gästen habe die Veranstaltung, an der auch die SPD-Ministerpräsidentin teilnahm, insgesamt 15 000 Euro gekostet.

Es geht in diesem Fall allerdings nicht nur um ein groteskes TV-Interview, sondern auch um den Verdacht der Vetternwirtschaft. Denn das Hotel, das die SPD für ihr Bürgerforum aussuchte, gehört ausgerechnet dem Ehemann der SPD-Abgeordneten und Vize-Fraktionschefin Christine Klingohr. Hotelchef Jörg Klingohr ist in Mecklenburg -Vorpommern nicht nur als Hotelier, sondern auch als Comedian "Bauer Korl" bekannt. Nach Recherchen des NDR sind das Hotel und andere Unternehmen von Jörg Klingohr seit Jahren geschäftlich eng mit der Landesregierung und den SPD-geführten Ministerien verbunden. Als ausgebildeter Psychologe beriet Klingohr zwei Ministerien. Zudem beliefen sich allein in 2019 und 2020 die Fördermittel für sein Unternehmen auf mehr als 350 000 Euro.

"Was haben Sie eigentlich gegen die starken Frauen in der SPD?"

Sogar auf ihrer Landtagswebseite hat Christine Klingohr einen direkten Link auf die Buchungshomepage des familieneigenen Hotelbetriebs gesetzt. Darauf angesprochen, antwortete sie, dass sie "das nicht als Werbung bezeichnen würde", sondern sie habe den Link gesetzt, weil "ich aus meinem Leben berichtet habe und der Golchener Hof gehört zu meinem Leben".

Auf SZ-Anfrage sagte ein Pressesprecher, dass der Termin für das Bürgerforum, das am 27. Juni stattgefunden hatte, bereits Anfang des Jahres festgelegt worden sei und dafür verschiedene andere Lokalitäten geprüft worden seien - "allerdings erfolglos". Mails oder andere Belege für diese anderen Anfragen wollte die SPD nicht herausgeben. Eine Offenlegungspflicht besteht nur gegenüber der Landtagsverwaltung und dem Landesrechnungshof. Für ihre parlamentarische Arbeit stehen der SPD-Fraktion etwa 2,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung; mit diesem Geld darf auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.

Auch die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat sich schon zu der Causa geäußert. In der Landespressekonferenz kommentierte Schwesig die Berichterstattung so: "Was haben Sie eigentlich gegen die starken Frauen in der SPD? Frau Klingohr ist seine sehr kluge, engagierte und erfolgreiche Landtagsabgeordnete, die sich hier im Landtag einbringt, mit sehr viel Erfahrung." Und dann wiederholt Schwesig nahezu wortgleich die Aussage von Da Cunha: Dass die SPD seit, jawohl: 15 Jahren in allen Wahlkreisen des Landes Bürgerveranstaltungen durchführe.