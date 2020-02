NS-Massaker in Oberösterreich

Der 3. Februar 1945 war ein Samstag. Um halb sieben in der Früh hatten sich die 13-jährige Anna Langthaler und ihre Mutter Maria schon fertig angezogen, um in die Kirche zu gehen. Da klopfte es an der hinteren Haustür. Die Mutter ging hin und öffnete.