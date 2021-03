Am Donnerstag hat das Landeskriminalamt Thüringen (LKA) die ehemaligen Wahlkreisbüros des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann und mehrere CDU-Kreisgeschäftsstellen in Südthüringen durchsucht. Das LKA habe die CDU über die Durchsuchungen informiert, teilte der Landesverband der Partei mit.

Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchungen. Sie fanden im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern statt.

Durchsucht wurden laut CDU die Kreisgeschäftsstellen in Suhl, Hildburghausen, Sonneberg und Schmalkalden-Meiningen. "Wir sichern den Ermittlern unsere uneingeschränkte Unterstützung zu", erklärte Thüringens CDU-Generalsekretär Christian Herrgott. "Transparenz und Aufklärung war in diesem Fall von Beginn an unser Ziel." Er verwies darauf, dass die Landespartei selbst nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Hauptmann sofort gehandelt und unter anderem in allen Thüringer Kreisverbänden CDU-Parteispenden der vergangenen Jahre geprüft habe.

Hauptmann hatte kürzlich sein Bundestagsmandat niedergelegt. Zuvor war der 36-Jährige nach Lobby-Vorwürfen in die Kritik geraten. Später wurde bekannt, dass er Corona-Schutzmasken einer Frankfurter Firma an Landkreise vermittelt haben soll. Hauptmann war schon Anfang März in den Fokus der Affäre geraten, hatte aber stets bestritten, persönlich von der Vermittlung von Maskengeschäften profitiert zu haben.

Ihm wird aber eine zu große Nähe zum Regime in Aserbaidschan vorgeworfen. Unter anderem hatte er eine Erklärung des Bundestags kritisiert, in dem dieser auf die Einhaltung der Menschenrechte in Aserbaidschan pochte. In der Zeitung Südthüringen Kurier, die Hauptmann herausgibt, erschienen Anzeigen aus Aserbaidschan.