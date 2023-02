Früher Kautschukzapferin, jetzt Umweltministerin in Brasilien mit dem Auftrag, die Welt zu retten: Das ist Marina Silva.

Von Christoph Gurk

Es klingt pathetisch und übertrieben, aber vielleicht ist es ja so: Wenn alles gut läuft, könnte Marina Silva die Welt retten. Schon einmal, von 2003 bis 2008, war die Brasilianerin Umweltministerin. Damals schaffte sie es, die Abholzung im Amazonas massiv einzuschränken. Nun, nach vier Jahren zerstörerischer Politik unter dem rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, hat eine linke Regierung das Amt übernommen - und Marina Silva ist abermals Ministerin für Umwelt. Die Hoffnung ist groß, dass sie ihre Erfolge von einst wiederholen kann. Leicht wird das nicht. Andererseits: Was war schon leicht in Marina Silvas Leben?