EU:Manfred Weber will die Macht in Europa

Manfred Weber will die Macht in Europa

Von Josef Kelnberger, Brüssel

43,4 Prozent für die CDU in Schleswig-Holstein, 35,7 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse der deutschen Landtagswahlen seien durchaus anerkennend registriert worden in der Europäischen Volkspartei, sagt Manfred Weber, er habe das an Nachrichten ("Hey, stark!") gemerkt, die auf seinem Telefon eingingen. Sie haben Erfolgsmeldungen auch dringend nötig in der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie Europas. Die Stimmung, gibt Weber zu, sei durchaus gedrückt.