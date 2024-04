Wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am kommenden Donnerstag um elf Uhr morgens in der Aula der Pariser Universität La Sorbonne ans Rednerpult tritt und über Europa redet, ist fast alles anders als in jenem Herbst 2017. Damals sprach er schon einmal und denkwürdig an derselben Stelle und zu denselben Themen: über Europa, über die Weltlage, über sich selbst.

Es wäre unfair, die beiden Reden danach nebeneinanderzulegen. Und doch, so viel lässt sich wohl voraussagen, werden die Medien und die Analysten, die Staats- und Regierungschef in den europäischen Partnerstaaten genau das tun: Sie werden "Sorbonne II" an "Sorbonne I" messen. Zwangsläufig.

"Ich werde ein bisschen den Kurs aufzeigen: Was haben wir bereits geleistet und, vor allem, was erwartet uns in den nächsten Jahren", sagte Macron, als er gefragt wurde, was er denn diesmal zu sagen gedenke. Ein bisschen? Der Anspruch scheint geschrumpft zu sein.

Da stand einer, der war nicht leise und verdruckst, wenn er von Europa sprach

"Sorbonne I" war tatsächlich eine große Rede, rhetorisch und ideell. Macron war damals erst seit vier Monaten im Amt, nach einem Wahlsieg aus dem Nichts, jung und frisch. Er sprach eine Stunde und 38 Minuten mit Verve und auch etwas Pathos vom "europäischen Projekt", wie es dieses Europa schon lange nicht mehr erlebt hatte.

Nicht leise und verdruckst, wie das seine Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande getan hatten, die sich oft einschüchtern ließen vom Erfolg der Rechtspopulisten und Europaskeptiker. Sondern mit offenem Optimismus, als Supereuropäer. Macron stand immer zu seinem Europäismus, daran wollte er erkannt werden.

Detailansicht öffnen Emmanuel Macron hält am 26. September 2017 an der Sorbonne seine große Rede zu Europa. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

Europa, das war ein großer Teil seines Wahlprogramms gewesen, frontal konträr zu den Nationalisten von Marine Le Pen, seiner Gegnerin, und gegen alle Populismen. In den USA regierte in jener Zeit Donald Trump. Bei Macrons Auftritten stand im Hintergrund immer auch das europäische Sternenbanner. Am Abend seiner Wahl, im theatralischsten Moment, als er die Cour Napoleon im Louvre durchmaß, ganz allein, lief als Begleitmusik die europäische Hymne und nicht die Marseillaise.

"Sorbonne I" begann er so: "Ich bin gekommen, um vor euch über Europa zu reden. Schon wieder, werden manche sagen. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, weil ich weitermachen werde, weil unser Kampf genau da stattfindet, das ist unsere Geschichte, unsere Identität, unser Horizont, es schützt uns und stiftet uns Zukunft."

Macron forderte ein "Europa der Verteidigung" - das erweist sich im Nachhinein als visionär

Macron mahnte Reformen an, auf fast allen Gebieten. Unter anderem schlug er eine gemeinsame Verteidigungspolitik mit eigenem Budget, einer europäischen Eingreiftruppe und einer gemeinsamen Strategiekultur vor, als "Komplement zur Nato", wie er das nannte. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine klingt dieses Plädoyer für ein "Europa der Verteidigung" visionär. Überhaupt forderte er mehr gemeinsames Handeln, in allem, zumindest für jene Länder, die mehr Europa wollten. Gerade hatten die Briten beschlossen, die EU zu verlassen.

Zum Schluss seiner Rede sagte Macron, er habe mit Absicht nicht über Maßnahmen und Werkzeuge gesprochen, die kämen dann in einem zweiten Schritt. Es sei ihm um die "Ambition" für Europa gegangen - um das große Ganze also, oder, wie die Franzosen in solchen Situationen gerne sagen: um die Idee.

Das britische Magazin The Economist machte danach ein viel beachtetes Cover, einem Gemälde von Edward Hopper nachempfunden. Macron auf der Bühne am Mikrofon, im Lichtkegel eines Scheinwerfers, die damalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel dahinter im Schatten, gewissermaßen im Off. Dazu der Titel: "Europe's new order."

So sahen das viele: Europa hatte einen neuen Anführer. Nach der Zaghaften einen Vorprescher. Natürlich war das eine Verkürzung, ohne Berlin will und kann Paris nichts durchbringen. Doch "Sorbonne I" wirkte wie eine Veränderung des Klimas.

Und Merkel? Gab sich Merkel-like und gestand dem Neuen einen "guten Impuls" zu

Im unmittelbaren Nachgang zur Rede wurde darüber debattiert, ob Macron wohl von einem Schwächemoment Merkels profitieren wollte, um sich zu profilieren. "Sorbonne I" fand am 26. September 2017 statt, zwei Tage nur nach der deutschen Bundestagswahl, bei der die Union viele Stimmen verloren hatte.

Merkel aber gab sich danach sehr Merkel-like: Sie sprach gönnerhaft von einem "guten Impuls", den Macron da gegeben habe, zwischen Deutschland und Frankreich herrsche ein "Höchstmaß an Übereinstimmung". Aber klar, über die Details werde man dann noch reden müssen. Und diese Details waren natürlich in fast allem größer als das große Ganze.

Und jetzt? In Frankreich findet man, Macron versuche, mit seiner zweiten Rede an der Sorbonne die Dynamik vor den Europawahlen im kommenden Juni zu drehen. Seine Partei Renaissance liegt in den Umfragen weit abgeschlagen an zweiter Stelle, ungefähr zwölf Prozentpunkte hinter Le Pens Rassemblement National.

Doch ist das möglich? Sind Remakes nicht meist fad? Fast sieben Jahre sind vergangen, sieben Jahre an der Macht, das ist eine halbe Ewigkeit in der Politik. Die Frische ist weg. Macron kann noch immer gut reden, das hat er oft bewiesen. Aber er hat schon so viel geredet, dass auch die Macht des Wortes inzwischen etwas abgestumpft ist. Was bleibt, ist der Geist der Sorbonne, der Genius Loci.