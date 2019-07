22. Juli 2019, 18:51 Uhr Heiko Maas "Unwürdiges Geschachere um die Seenotrettung"

Außenminister Heiko Maas will eine "Koalition der Hilfsbereiten" schmieden.

Mehrere EU-Innen- und Außenminister haben in Paris nach europäischen Hilfsmöglichkeiten für aus Seenot gerettete Migranten gesucht.

Außenminister Maas gab sich zuversichtlich, "dass wir in den kommenden Wochen eine Lösung finden werden".

Unterdessen bereiten mehrere private Organisationen neue Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer vor.

Von Matthias Kolb , Brüssel

Die Suche nach einer europäischen Übergangsregelung für die Seenotrettung im Mittelmeer geht weiter. "Ich glaube, dass wir noch nicht am Ziel sind, aber dass wir deutlich weitergekommen sind und weiter sind, als wir bisher in dieser Frage jemals waren", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Paris. Dort trafen sich mehrere EU-Innen- und Außenminister auf Einladung des französischen Innenministers Christophe Castaner zu informellen Beratungen.

Erst am vergangenen Donnerstag hatten Deutschland und Frankreich bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki versucht, eine Lösung zur Verteilung von Migranten zu finden, die im Mittelmeer gerettet werden. Allein 2019 sind laut Maas mindestens 426 Menschen auf der Flucht über diese Route ums Leben gekommen. Für September ist ein weiteres Sondertreffen auf Malta geplant. Maas gab sich zuversichtlich, "dass wir in den kommenden Wochen eine Lösung finden werden". Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke sagte, dass es eine "realistische Chance" auf eine Einigung auf Malta gebe.

Um das "unwürdige Geschachere um die Seenotrettung" zu beenden, will Maas eine "Koalition der Hilfsbereiten" schmieden. Während der Franzose Castaner 15 Staaten als Ziel nennt, spricht Maas lieber von "einer kritischen Masse", damit sich die Staaten auch abwechseln könnten: "Nicht jeder muss sich immer zur Verfügung stellen." Die vorgeschlagene Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und Malta weiterhin Schiffen mit geretteten Flüchtlingen die Einfahrt in ihre Häfen verweigern - aus Angst, von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden.

Salvini fordert mehr Respekt vor Italien

Nicht nach Paris gereist war Italiens Innenminister Matteo Salvini. Der stellvertretende Premierminister von der rechtsnationalistischen Lega hatte bereits am Sonntag via Twitter beklagt, dass Frankreich und Deutschland die Migrationspolitik bestimmen wollten. In einem anderen Tweet forderte er mehr Respekt vor Italien: Sein Land sei nicht mehr das Flüchtlingslager für Brüssel, Paris und Berlin.

Unterdessen bereiten mehrere private Organisationen neue Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer vor. Das Schiff Alan Kurdi des Regensburger Vereins Sea-Eye wollte am Montag den Hafen von Palma de Mallorca verlassen und Kurs auf Libyen nehmen, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur epd. Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée kündigten an, dass die Ocean Viking Ende Juli ihren Einsatz beginnen solle.

Die Ocean Viking ist ein 1986 gebautes, 69 Meter langes Hochsee-Versorgungsschiff, das bis zu 200 Menschen retten kann. Sophie Beau von SOS Méditerranée machte klar, dass das Schiff so lange auf dem Mittelmeer im Einsatz bleiben solle, wie dort Menschen stürben und es keine angemessene Rettungsflotte gebe. Die Ocean Viking fährt unter norwegischer Flagge für eine französische Nichtregierungsorganisation. Salvini warnte, dass Italien nicht zusehen werde, wenn Schmugglern geholfen und Gesetze gebrochen würden. Wortmeldungen wie diese dürften den Sommer prägen.