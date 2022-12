Von Daniel Brössler, Wilhelmshaven

Olaf Scholz muss jetzt noch ein bisschen frieren. Der Kanzler trägt unter der knallgelben Weste einen Fleecepulli, dazu warme Jeans und festes Schuhwerk, aber auf dem Sonnendeck der MS Helgoland pfeift eisiger Wind um sein kahles Haupt. Robert Habeck hat es da besser. Unter seiner schwarzen Wollmütze ist der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister allerdings auch kaum noch zu erkennen, was für Scholz in diesem Augenblick wirklich keine Option ist. Er ist ja nicht nur hier, um zu sehen, sondern auch, um gesehen zu werden an diesem Tag, den die örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller als "sensationell" für Wilhelmshaven preist und an dem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, ebenfalls SPD, findet, es sei ja mal genug mit Meckern. Zu loben seien "großartige politische Entscheidungen". Was der Grund sein dürfte dafür, dass sich auf der MS Helgoland auch FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner eingefunden hat. Die Drei von der Ampel sind an die Nordsee gekommen, um zu zeigen: Geht doch.