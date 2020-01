Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch ein Verfahren zum Verbot der Internetseite Linksunten.Indymedia vor dem Bundesverwaltungsgericht stattgefunden. Dutzende Polizisten patrouillierten rund um das Gebäude in Leipzig. Am Wochenende hatten hier Hunderte zunächst friedlich für Pressefreiheit demonstriert - bei der darauffolgenden Demonstration flogen Böller und Steine gegen Polizisten. An diesem Tag blieb es bis zum Abend ruhig. Die fünf Aktivisten aus Freiburg, die gegen das Verbot der linksradikalen Internet-Plattform geklagt hatten, wurden vom Urteil jedoch enttäuscht: Das Gericht bestätigte das Verbot.

Als Reaktion auf gewaltsame Aktionen beim G-20-Gipfel in Hamburg hatte das Bundesinnenministerium im August 2017 den weiteren Betrieb von Linksunten.Indymedia zur Straftat erklärt. Die Behörde argumentierte, gewaltbereite Linksextremisten nutzten die Plattform seit Jahren zur Verbreitung strafbarer und verfassungsfeindlicher Inhalte. Es werde öffentlich zu Gewalt gegen Polizisten und politische Gegner aufgerufen, ebenso zu Sabotage-Aktionen. "Böller gegen Bullen", so heißt es in einem der wenigen vom Ministerium veröffentlichten Beispiele. Bei seiner Entscheidung bediente sich das Bundesinnenministerium beim Vereinsrecht. Verschiedene Organisationen sehen darin einen Verstoß gegen die Pressefreiheit.

Die Kläger hatten versucht das Gericht davon zu überzeugen, dass nicht das Vereinsrecht, sondern das Telemediengesetz bei der Bewertung von Linksunten.Indymedia greifen sollte, da sich die Entscheidung des Bundesinnenministeriums auf konkrete inhaltliche Beiträge bezieht. Deren Zahl sei außerdem gering mit Blick auf das Gesamtangebot. Auf Linksunten.Indymedia wurden in der Vergangenheit mehr als 100 000 Beiträge veröffentlicht, darunter Demonstrations-Aufrufe, Diskussionsbeiträge, aber auch Bekennerschreiben nach linksextremen Angriffen. Anders als von den Anwälten und zahlreichen Beobachtern erhofft, überprüfte das Gericht nun aber gar nicht, ob alle Verbotsgründe, die das Bundesinnenministerium für das Verbot angeführt hatte, korrekt waren. Stattdessen begab sich der Vorsitzende Richter Ingo Kraft mit Klägern und Beklagten in die Tiefe des Vereinsrechts. "Linksunten.Indymedia" sei eine Vereinigung gewesen, die sich 2008 zum Zweck gebildet habe, eine linke Gegenöffentlichkeit zu schaffen, sagte Kraft, in der Urteilsbegründung. Die fünf Aktivisten aus Freiburg aber hatten als Einzelpersonen geklagt und sich nicht als Mitglieder dieses vermeintlichen Vereins bekannt. Ihnen waren vom Bundesinnenministerium 2017 als mutmaßlichen Mitgliedern des Betreiberteams die Verbotsverfügungen zugestellt worden. Einen Verein hätten sie allerdings nicht gebildet, hieß es von ihren Anwälten - als solcher seien sie lediglich vom Innenministerium konstruiert worden. Damit aber waren sie aus Sicht des Gerichts auch nicht berechtigt das Vereinsverbot anzufechten. Das darf nur der Verein selbst. Das Bundesverwaltungsgericht ist in erster und letzter Instanz für Klagen gegen Vereinsverbote zuständig. Die Kläger erwägen vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.