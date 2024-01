Nach gut zwei Jahren Blockaden will die Klimaschützer-Gruppe "Letzte Generation" künftig auf ihre bekannteste Protestform verzichten - das Festkleben auf Straßen. "Von nun an werden wir in anderer Form protestieren - unignorierbar wird es aber bleiben. Ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen", teilte die Gruppe am Montag in Berlin mit. Das "Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit".