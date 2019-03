24. März 2019, 13:11 Uhr Leserdiskussion Sind Serbien und Kosovo reif für die EU?

Genau 20 Jahre ist es an diesem Sonntag her, dass die Nato in den Krieg um Kosovo eingegriffen hat. Heute will das Land ebenso wie dessen Nachbar Serbien in die Europäische Union. Sind sie bereit dafür?

Reportage: Der lange Schatten des Krieges

