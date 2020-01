Meistens in Siegerpose, obwohl es wenig zu feiern gibt: Parteichef Christian Lindner.

Die FDP stagniert in dieser Legislaturperiode. Das liegt daran, dass sie nichts Neues zu bieten hat, schreibt SZ-Autor Daniel Brössler. Ihr Programm "wird bestimmt vom alten Ruf nach Steuersenkungen, von gebremster Empathie gegenüber sozial Schwachen, die auch einigen in der Partei aufstößt, und von einem mitunter scharfen Ton in der Flüchtlingspolitik."