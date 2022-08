Fischsterben an der Oder

Heikles Treffen nach dem großen Fischsterben: Im Brandenburgischen Bad Saarow trifft Bundesumweltministerin Steffi Lemke (l., Grüne), am Montag ihre polnische Amtskollegin Anna Moskwa. Beide Seiten hoffen auf eine Verbesserung des angespannten deutsch-polnischen Verhältnisses.

Unmittelbar vor einem Treffen mit ihrer polnischen Amtskollegin pocht Bundesumweltministerin Steffi Lemke angesichts des massiven Fischsterbens auf einen Stopp des Oder-Ausbaus. "Das Ausmaß der Schädigung des wertvollen Ökosystems der Oder ist noch nicht absehbar", sagte Lemke vor dem Beginn des Deutsch-Polnischen Umweltrats im Brandenburgischen Bad Saarow der Deutschen Presse Agentur. Die Grünen-Politikerin und ihre polnische Kollegin Anna Moskwa beraten seit dem Vormittag über die Ursache und die Folgen der Umweltkatastrophe. "Weitere negative Einflüsse müssen vermieden werden", sagte Lemke. "Vor diesem Hintergrund ist aus meiner Sicht auch der Ausbau der Grenz-Oder höchst problematisch und muss nun gestoppt werden."

Die Ursache für das Fischsterben sei noch nicht gefunden, betonte Lemke. Für die Ursachenforschung sei eine gemeinsame Expertengruppe eingerichtet. Es gehe auch darum, Schritte einzuleiten, "wie wir das schwer geschädigte Ökosystem der Oder gemeinsam mit Polen wiederherstellen können". Die grenzüberschreitenden Abläufe bei solchen Vorfällen müssten zudem verbessert werden, damit so ein katastrophales Ausmaß in Zukunft verhindert werden könne, sagte Lemke.

Der WWF hält die Oder für großflächig vergiftet

Umwelt- und Naturschutzverbände dringen auf einen Aktionsplan zur Rettung des deutsch-polnischen Grenzflusses. Nach Angaben aus dem Brandenburger Umweltministerium werden am Montag erste Ergebnisse einer bilateralen Expertengruppe zum Fischsterben vorgestellt. Lemke sagte in einem Interview, sie rechne mit gravierenderen Schäden für die Oder als nur das Fischsterben. Die Umweltorganisation WWF Deutschland hält die Oder für großflächig vergiftet. In dem deutsch-polnischen Grenzfluss sind im August massenhaft tote Fische entdeckt worden. Die genaue Ursache dafür ist bisher unklar.

Experten gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss ein wesentlicher Grund ist, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart. Bis zum Samstag vor einer Woche wurden in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt. Umweltverbände fordern einen Oder-Rettungsplan. Das Fischsterben sorgte für Verstimmung im deutsch-polnischen Verhältnis. Aus Deutschland gab es Kritik an der polnischen Informationspolitik, während Polens Regierung von "Falschnachrichten" aus Deutschland sprach. Auch der von Polen geplante Ausbau der Oder dürfte ein Thema beim Umweltrat sein. Zu weiteren Themen des Treffens zählen die Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland und die polnische Atomkraftnutzung.