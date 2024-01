Patienten sollen in Hausarztpraxen künftig besser und effizienter versorgt werden. Dazu will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Mediziner von Bürokratie entlasten und "falsche Anreize bei der Finanzierung" abschaffen, wie er am Dienstagnachmittag nach einem Treffen mit Spitzenvertretern der Ärzteschaft in Berlin ankündigte: "Wir werden sehr viel weniger Patienten in den Hausarztpraxen sehen." Die Praxen sollten sich intensiver auf die Fälle konzentrieren können, die vor Ort behandelt werden müssen.