31. Oktober 2018, 14:24 Uhr Merkel-Nachfolge Laschet schließt Kandidatur für CDU-Parteivorsitz vorerst aus

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident begründet dies damit, dass sich das Amt nicht mit seinem jetzigen Posten vereinbaren lasse.

Armin Laschet will sich in der jetzigen Konstellation nicht um den Parteivorsitz der Bundes-CDU bewerben. Nach dpa-Informationen aus Kreisen der NRW-CDU sagte Laschet am Mittwochmorgen in einer Telefonschaltkonferenz mit den Bezirksvorsitzenden, dass das Amt nicht dauerhaft mit dem eines Regierungschefs im größten Bundesland zu vereinbaren sei. Laschet betonte zudem, dass die Koalition aus CDU und FDP in Düsseldorf ein Gegenmodell zur großen Koalition in Berlin sei - in Inhalt und Stil. Das dürfe nicht für ein Parteiamt gefährdet werden.

Der 57-Jährige hatte nach der Bekanntgabe von Merkels beginnendem Rückzug seine Kandidatur zunächst offen gelassen. Für den Posten des künftigen Parteichefs wollen sich nun Friedrich Merz, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn bewerben.