Von Peter Münch, Tel Aviv

Der Krieg ist immer auch ein Krieg der Bilder. Auf diesen Bildern sieht man die Trümmer eines Wohnhauses im Gazastreifen, in dem am Sonntag mehr als 40 Angehörige einer palästinensischen Großfamilie starben. Das jüngste Opfer war ein Säugling. Auf der anderen Seite der Front sieht man Israelis, die sich panisch in Schutzräume flüchten - Raketenalarm. Man sieht den Einschlag im oberen Geschoss eines Wohnhauses in Sderot, der einen Fünfjährigen tötete. Es sind Bilder des Grauens, und sie wollen so gar nicht zu den Tönen passen, mit denen beide Seiten diesen Krieg begründen.